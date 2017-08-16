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Где будут проходить учения «Запад-2017»?

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  • 16.08.2017, 18:23
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Опубликована карта военных полигонов, на которых будут проходить российско-белорусские учения.

Учения начнутся 14 сентября и продлятся до 20 числа.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков рассказал, что «Запад-2017» пройдет на шести военных полигонах: под Лепелем, Борисовом, на полигоне Лосвидо около Витебска, возле Осипович, на полигонах военно-воздушных сил около Ружан и Доманово, передает «Радыё Свабода».

Также сообщается, что учения запланированы «на одном участке местности около населенного пункта Дретунь».


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