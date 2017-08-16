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The Economist назвал лучшие для жизни города мира

  • 16.08.2017, 18:33
Мельбурн
Фото: Scott Barbour/Getty Images

Лучшим для жизни городом уже седьмой год подряд назван австралийский Мельбурн.

Мельбурн получил оценку 97,5 из 100 баллов в рейтинге. На втором месте - Вена (Австрия), на третьем - Ванкувер (Канада). При этом она отстает от Мельбурна всего на 0,1 процентного пункта, и всего на 0,2 и 0,3 процентного пункта отделяют канадские Ванкувер и Торонто, сообщает The Economist.

В топ-10 также вошли Калгари (Канада), Аделаида (Австралия), Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия).

Наиболее непригодным городом для жизни назван Дамаск (Сирия), он занял последнее, 140-е место. В десятку худших также вошли Лагос (Нигерия) и Триполи (Ливия).


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