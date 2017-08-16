Лукашенко рассказал о боязни замкнутого пространства 16.08.2017, 18:45

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Правитель заявил на встрече с Олегом Новицким, что не представляет, как космонавты в космосе «кувыркаются».

Лукашенко встретился с летчиком-космонавтом, уроженцем Беларуси Олегом Новицким. Правитель заявил, что боится замкнутого пространства, передает БелТА.

- Олег, я хочу тебе подарить единственную первую книжку (о Дворце Независимости, - прим.). Это первый уникальный исторический образец. Пусть это у тебя будет. Это достойная книжка, как я считаю. Поэтому пусть она будет у тебя - первый экземпляр, который я утверждал как образец. Два слова я там написал на скорую руку. Почитаешь. Это такая помпезная книжка. Кому, если не самому настоящему человеку с белорусским сердцем, подарить эту первую книжку. Это будет символично и достойно.

- Спасибо большое!

- Наблюдали, переживали. Все-таки первый полет, я так понимаю, где-то около 150 дней. Почти 200 дней следующий полет. Мне трудно это представить, - поделился правитель своими переживаниями.

- Ой, мне тоже... – ответил космонавт.

- Я как человек, не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь… - признался Лукашенко.

- Деваться-то некуда. Уже ввязался в драку, надо отрабатывать.

- Это точно. В космос не выйдешь, не отдохнешь там.

- Да, и дверью не хлопнешь, если где-то маленькие недопонимания чуть-чуть.

- Совершенно верно. Мы наблюдали, видели эти все перипетии, все эти проблемы. Я всегда удивлялся, как вы находили там общий язык с этими иностранцами.

- Нормально. Они делают вид, что говорят по-русски. Мы делаем вид, что говорим по-английски. Ничего. Главное, чтобы понимали друг друга. А там не важно, как мы разговариваем. Чтобы знали, что можно нажимать, что нельзя. Хорошие ребята. Молодцы!