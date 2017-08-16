Лев Марголин: Путин может сократить поставки нефти в Беларусь 24 16.08.2017, 19:10

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Механизмы давления на Лукашенко давно отработаны.

Москва хочет увязать поставки российской нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой нефтепродуктов через порты России и по Российской железной дороге. Об этом шла речь 16 августа на совещании у российского президента в рамках вопроса о развитии транспортной инфраструктуры, пишет belprauda.org.

«В Беларуси нет другой нефти, кроме российской»

Глава ОАО «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что белорусская сторона отказывается от поставок нефтепродуктов с НПЗ по российской железной дороге, мотивируя это долгосрочными соглашениями со странами Балтии. И даже 50-процентная скидка, предлагаемая россиянами, не привлекает белорусскую сторону.

«По нефтеналиву мы дали 50-процентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Балтии», – сказал Белозеров.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», – резюмировал Владимир Путин.

«Если вопрос поставят ребром – Беларуси некуда деваться

Так считает экономист Лев Марголин. А механизмы давления на Минск давно отработаны.

- История давняя. Россия много раз пыталась заставить Беларусь поставлять нефтепродукты через Калининград, Усть-Лугу. Однако логистика проигрывает даже в сравнении с 50-процентной скидкой, нежели нынешние поставки через Клайпеду. Однако если вопрос будет поставлен ребром, Минску некуда деваться: придется принять условия российской стороны. Хотя они не выгодны ни Беларуси, ни странам Балтии.

- Что теряет Беларусь в случае отказа от портов Балтии?

- Через балтийские порты проходят нефтепродукты, производимые в Беларуси. При максимальной производительности заводов (речь идет о 24 миллионах тонн нефти) , 6 миллионов тонн нефтепродуктов используются для внутреннего потребления Беларуси, остальные 10-12 миллионов тонн нефтепродуктов идут на экспорт, и большей частью – через порты Балтии.

- Фактически речь идет о том, чтобы отрезать Беларусь от портов Балтии?

- Отрезать Беларусь от портов Балтии и переориентировать их на российский порты (или Калининград, или Усть-Лугу, или Санкт-Петербург) и Российскую железную дорогу.

Путин четко сказал: другой нефти, кроме российской, в Беларуси нет и вряд ли появится. Кремль прекрасно понимает: заменив дешевую российскую нефть другой, весь выигрыш от логистики поставки нефтепродуктов мы потеряем на логистике по доставке нефти. Альтернативы дешевой поставки нефти по нефтепроводам нет и быть не может.

Думаю, Лукашенко будет сопротивляться до последнего, потому что нефть – последнее прибежище для падающей белорусской экономики. Цены на нефть падают и в обозримом будущем, думаю, будет постепенно снижаться, а дополнительные потери на логистике ощутимо ударят по экономике.

Все надо подсчитывать и просчитывать. Но, очевидно, белорусская экономика потеряет много: вопрос поднимается уже не первый год, и не первый год мы от него успешно отбиваемся.

- Каков интерес России в пакетном решении проблемы по нефти?

- Россия хочет загрузить свои порты и Российскую железную дорогу. Если Москва готова предоставлять 50-процентную скидку с тарифов, значит, такое решение проблемы все равно выгодно за счет объемов.

- Какие механизмы Россия может задействовать, чтобы вынудить белорусскую сторону принять невыгодные условия?

- Как и в прошлом году: сократить поставки нефти. Путин неоднократно высказывался: Беларуси для внутреннего потребления нужно 6 миллионов тонн нефтепродуктов; мы обеспечим союзникам необходимый объем поставок, а с остального, извините, делиться надо.