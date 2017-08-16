Защитники Боровлян восстановили палаточный городок 4 16.08.2017, 19:57

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Протестующие жители поселка не намерены сдаваться.

Как ранее сообщал Charter97.org, 16 августа утром милиция приехала в палаточный городок в Боровлянах, который создали местные жители в знак протеста против вырубки леса и построения широкого шоссе рядом с домами. Милиционеры убрали с деревьев растяжки и лозунги «Берегите лес», а также снесли палаточный лагерь.

Как передает «Белсат», жители восстановили палаточный городок.

Напомним, жители Боровлян протестуют против вырубки леса, строительства сточного коллектора и прокладки нового шоссе рядом с домами. Их поддержали жители поселков Лесковка, Лесной и Опытный.