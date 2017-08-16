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В Минске установили памятник Владимиру Мулявину

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  • 16.08.2017, 20:14
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Фото: Никита Недаверков

Официально скульптуру откроют завтра утром.

Первые случайные зрители посмотрели памятник в сквере за Белгосфилармонией на бульваре Мулявина. Теперь скульптуру снова укрыли до завтрашней церемонии.

В отличие от первоначального проекта образ Песняра несколько изменился, пишет kp.by.

Теперь лицо Мулявина приобрело характерные черты, а в руках у него – узнаваемая электрогитара. Фото: Архив Александра КОСТРЮКОВА и Юрий Иванов (со страницы в социальной сети).

Во-первых, лицу Мулявина удалось предать больше характерных черт. Теперь его не спутаешь, как писали в соцсетях, ни с Никитой Михалковым, ни с Якубом Колосом. Изменилось положение рук, можно даже узнать, в каком именно костюме изображен музыкант. Держит Мулявин более узнаваемую электрогитару.

До официального открытия памятник спрятали под пологом. Фото: Никита Недаверков.

Скульптор Александр Кострюков говорил ранее, что только после литья можно говорить о окончательном результате работы скульптора.

На постаменте памятника написано: «Великому Песняру Беларуси, уральцу Владимиру Мулявину от жителей Свердловской области».

Памятник – подарок из Свердловской области. Фото: Никита Недаверков.

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