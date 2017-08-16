В Минске установили памятник Владимиру Мулявину

В Минске установили памятник Владимиру Мулявину11
- 16.08.2017, 20:14
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Официально скульптуру откроют завтра утром.
Первые случайные зрители посмотрели памятник в сквере за Белгосфилармонией на бульваре Мулявина. Теперь скульптуру снова укрыли до завтрашней церемонии.
В отличие от первоначального проекта образ Песняра несколько изменился, пишет kp.by.
Во-первых, лицу Мулявина удалось предать больше характерных черт. Теперь его не спутаешь, как писали в соцсетях, ни с Никитой Михалковым, ни с Якубом Колосом. Изменилось положение рук, можно даже узнать, в каком именно костюме изображен музыкант. Держит Мулявин более узнаваемую электрогитару.
Скульптор Александр Кострюков говорил ранее, что только после литья можно говорить о окончательном результате работы скульптора.
На постаменте памятника написано: «Великому Песняру Беларуси, уральцу Владимиру Мулявину от жителей Свердловской области».