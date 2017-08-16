Временным директором Белого дома по коммуникациям станет бывшая модель 1 16.08.2017, 21:47

Хоуп Хикс

Фото: faktor.mk

Вакантный после ухода Энтони Скарамуччи пост займет Хоуп Хикс.

В среду, 16 августа, Белый дом назвал временного директора по коммуникациям: им станет давняя соратница Трампа Хоуп Хикс, цитирует заявление администрации Дональда Трампа The Wall Street Journal. Белый дом отмечает, что человек, который займет этот пост на постоянной основе, будет назван «в приемлемые сроки», передает РБК.

Хикс уже четвертый человек за семь месяцев, который занимает пост директора по коммуникациям в администрации Трампа. Ранее на этом месте работали Майк Дубке и Энтони Скарамуччи (оба ушли в отставку), а также Шон Спайсер (был временно исполняющим обязанности).

В ходе президентской кампании Трампа Хикс отвечала за связи с общественностью в штабе кандидата от республиканцев. До этого Хикс, в прошлом у которой — карьера модели Ralph Lauren, работала директором по связям с общественностью в девелоперском и отельном подразделении Trump Organisation.

Предыдущий директор по коммуникациям Белого дома финансист Энтони Скарамуччи проработал на своей должности всего десять дней. Согласно официальному заявлению Белого дома, Скарамуччи решил, что лучше дать возможность новому главе администрации Джону Келли «начать с чистого листа» и сформировать собственную команду. Приход Скарамуччи в Белый дом спровоцировал две громкие оставки: свои посты покинули пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер и глава президентской администрации Райан Прибус.