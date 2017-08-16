Политический стриптиз 2 Якуб Корэйба, «Эхо Москвы»

16.08.2017, 22:13

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Царь-щука уже начал российскую предвыборную кампанию.

Начало российской предвыборной кампании в виде царской рыбалки стало глобальным событием и уже вошло в качестве кейса в классику политического пиара. И пока весь мир обсуждает анатомические детали первого лица второй ядерной державы, кажется нелишним задуматься над особенностями системы, которая генерирует потребность такого политического стриптиза.

Вопрос о том, зачем и для кого организован этот показ, непраздный, так как за несколько десятков минут продемонстрированы все отличительные черты системы управления страной, которая все громче заявляет о себе как об альтернативе доминирующей либерально-демократической парадигме. О том, что предлагает Кремль всему остальному миру, стоит поговорить отдельно, а сейчас стоит задуматься над тем, какая духовная и телесная пища приготовлена им для собственных граждан на очередные 6 лет. Ведь, хотя политическое меню остается прежним и на выборах россиянам опять придется заказывать хорошо известный комплексный обед (политическими вегетарианскими закусками второй, а то и третьей свежести, предлагаемыми в качестве альтернативы, не наешься), нет сомнений в том, что он будет заказан. И тут самый главный вопрос не в том, какой конкретно продукт готовит кремлевская кухня (продукт всемирно известен уже много лет, и, как видно, не будет подвергаться существенным модификациям), но в том, почему именно он царит на политическом столе великой страны и в чем секрет того, что россияне уже столько лет кушают с аппетитом.

Ведь то, что с точки зрения жителя европейской страны кажется перегибом чересчур креативной («в угоду вождю перестарались») российской пропаганды, для ее творцов является абсолютно логичным и единственно возможным ответом на эмоциональные потребности консумента этой пропаганды, то есть народа. Спрос рождает предложение, и восторженные реакции на голизну гаранта конституции являются лучшим подтверждением того, что гарант не зря и не случайно гарантирует уже дольше, чем дорогой Леонид Ильич (кстати говоря, мало кто заметил, что нынешний президент как раз на днях переплюнул Брежнева во времени пребывания у власти, что, безусловно, является весьма важным символом состояния российской политической системы и общества).

Другими словами, если такое показывают, то значит, люди хотят это смотреть. И дело не только во всемирной тенденции к фейсбукизации почти всех аспектов жизни, включая политический. По объективным причинам, все мы живем в рамках цивилизации картинок, в которой содержание (в том числе политического выбора) уходит на дальний план по отношению к тщательно отобранной, отфотошопленной и причесанной форме. Форма является всем, содержание – ничем, и это уже существующая реальность, к которой нужно быть готовым, как бы она не раздражала утонченных интеллектуалов что с Бруклина, что с Остоженки. В данном контексте Трамп, Макрон или Путин – это одного пиаровского поля ягоды, и тут российский агитпроп просто копипастит приемы, отработанные в более технологически продвинутых штабах кандидатов в президенты западных стран. Однако, есть и свои особенности, местные акценты, которые невозможно объяснить без углубления в российскую душу и проведения национального психоанализа. Ведь полуголый пожилой мужчина с рыбой нам в Европе только кажется полуголым пожилым мужчиной с рыбой, а на самом деле он:

-Всенародный отец нации. Давно известно, что в современных обществах политика во многом воспринимается простым народом по логике мыльной оперы: когда в личной жизни все не очень, всегда можно включить телевизор и погрузится в мир богатых, красивых и беззаботных. Ничего нового, просто сто лет назад эту функцию выполняли романтические книги, требовавшие от потребителя минимального уровня в виде грамотности. Чтобы потешится погружением в литературу, нужно было уметь читать. Телевидение или интернет таких преград не ставят, в чем и кроется секрет их многомиллионных аудитории. Для членов общества (особенно для женщин, которые в силу ряда причин формируют критически важный с точки зрения директивы 70⁄70 компонент электората), в котором количество абортов, разводов и домашнего насилия бьет мировые рекорды, абсолютно необходимо пространство эмоционального комфорта. Пусть далекое и оцепленное кордонами ФСОшников, но реально существующее. Такое пространство создает президент: непьющий, в меру религиозный, слегка занудствующий трудоголик, который ни на момент не перестает думать о своей 146-милионной семье. С функциональной точки зрения, сотворению такого образа не мешает даже факт развода. Диалектически даже помогает: он женат на родине, на всех нас, забытых и обиженных.

-Общероссийский чемпион и пример здоровья. Если в личной, семейной и профессиональной жизни мало какое событие можно считать победой, то нужен механизм отождествления собственной судьбы с чем-то завидным и впечатляющим. У Советского Союза в качестве компенсационной меры для нищего населения был космос, балет и легкая атлетика, пол-Европы и поддержка народно-освободительных движений во всяких экзотических углах планеты. Сегодняшняя Россия, к счастью, не хочет (не может?) перенаправить абсолютно все ресурсы на реализацию геополитических авантюр за границей, да и на обеспечение хотя бы среднеевропейского уровня жизни для российского народа использовать их тоже не получается. А ведь причинно-следственная цепочка беспощадно логична: если в магазинах нет нормальных овощей и фруктов (или они есть, но по запредельным ценам), дотационная промышленность, вместо того чтобы распасться, продолжает отравлять воздух и воду, если вместо прогулок и тренажеров человек четыре часа в день проводит в пробке, а летом не найдет денег уехать в отпуск, то понятно, что он будет выглядеть и чувствовать себя не очень хорошо. И, если в такой обстановке у большинства граждан нет сил на подвиги, в том числе в сфере политической активности, должен сработать механизм переноса ожиданий с себя на лидера: может быть, в силу усталости, болезни и депрессии я чего-то не сделаю, но он, такой сильный и здоровый мужик, уж точно сделает.

-Главный патриот страны. По мере взросления политической системы становится все более очевидным, особенно в сравнении с суровыми нормами советского периода, что члены элиты не брезгуют теми материальными благами, которые предлагает загнивающий Запад. И, хотя замок Айола в тосканском Вальяли далеко не предел мечты (смотрел собственными глазами в июне месяце; Кьянти из местной бодеги тоже, кстати, так себе), для рядового гражданина страны, в которой средняя зарплата стремится к уровню уже не немецкого, а польского пособия по безработице, подобные примеры роскошного расточительства являются крайне раздражающим фактором. Поэтому абсолютно необходимо продемонстрировать, что, как бы там не безобразничали бояре в своих лондонах, миланах и коста-дель-солях, царь-то живет как мы, отдыхает даже не в Сочи, а в дотационном регионе по схеме «поход-шашлык-рыбалка» и загорает под бледным, но родным солнышком.

И если во втором десятилетии XXI века президентская кампания в России строится по вышеуказанной схеме (а делается это, без сомнений, в итоге анализа честно и тщательно проведенных социологических исследований), то можно окончательно сказать, что Россия не является и в обозримом будущем не станет государством с режимом европейского типа. Ведь в Европе не нужны вожди. Нужны скучные, но эффективные менеджеры, которые в рамках контракта на энное количество лет будут не воплощать в жизнь историческую миссию, а пункт за пунктом реализовывать тот договор, за который на выборах проголосовало большинство. И то, какие земные или небесные силы стоят за ними, какая у них физическая форма и умеют ли они управлять истребителем, не имеет с точки зрения гражданина-заказчика этих услуг никакого значения. В России все по-другому: тут личность важнее, чем закон, обычай и процедура, и в этом суть цивилизационного разрыва между Россией и Западом, который при нашей жизни уже вряд ли склеится. По крайней мере, не на тех выборах, подготовка к которым вот-вот началась в тувинском лесу.

Самое важное селфи этой кампании выставлено на главный фейсбук страны по адресу кремлин.ру. И кажется очевидным, что на выборах народ поставит под ним жирный лайк. Пропагандистская калорийность тувинской щуки такова, что она прокормит демократическое большинство не только до весны, но и на протяжении очередных шести лет.

Якуб Корэйба, «Эхо Москвы»