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Сколько стоит труд белоруса в Польше и России?

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  • 16.08.2017, 23:00
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Количество белорусов, выезжающих на заработки в соседние страны, стремительно растет.

Как работается молодым людям в соседних странах? Сколько стоит труд белоруса? И сколько «наших» потерялись на просторах большой России в поисках «длинного рубля»? На эти вопросы попытался ответить сайт inform-progulka.by.

Хорошо ли в Польше?

Илья с сыном второй год работают вахтами в Польше. Хорошие специалисты строительной отрасли очень ценятся в этой стране. За 20 дней домой привозят по 500-600 долларов на каждого.

- Это ни много, но и не мало, учитывая жёсткие условия работодателя, - говорит Илья. - Работать приходится от темна до темна. За исключением только католические праздники. Живём в бараках, раз в сутки кормят бесплатно. Обычно, это какой-нибудь овощной бульон и зерновая каша.

Однако поляки не любят пьющих и курящих работников. Если увидят, что кто-то курит в рабочее время, то оплату труда занижают. А пьяных или выпивших к работе вообще не допускают. И трактуют это так: «Курящий работает неполноценно, а пьяница вообще не работает».

- Выходит, что если у тебя вредные привычки, то в Польшу соваться нечего, - подытоживает собеседник. - В нашей бригаде тоже есть заядлые курильщики, и любители выпить. Но ради хорошего заработка приходилось терпеть. Курили только в обеденный перерыв и после смены. А спиртное не употребляли до окончания вахты.

Велика Россия…

Сейчас Интернет буквально наводнен разными объявлениями и рекламами о достойных заработках в России. Много молодых людей из Лунинецкого района, и не только, работают вахтовым методом в самой Москве.

Геннадий несколько лет ездит в Москву, трудится на строительстве домов. Зарплата устраивает - 30 тысяч российских рублей. Живёт в вагончиках, что неподалёку от стройки. Питается, как придётся.

- Можно, конечно, питаться и в рабочей столовой, - рассказывает Геннадий. - Но тогда за питание вычтут из зарплаты. А мы здесь каждый рубль бережём…

Собеседник с сожалением говорит о том, что в родной стране и родном городе не нашлось работы.

- Мне проще было бы жить дома, быть с семьей, воспитывать детей, - сетует Геннадий. - Но, увы. Достойной работы в моём городе нет. Ну что это за зарплата, которую предлагают работодатели - 260 рублей? Что на них можно купить? А у меня кредит на квартиру, автомобиль, который нужно содержать, двое взрослых детей - студенты. Дочь учится в вузе на платном обучении. А одеться, обуться всей семье сколько стоит? Я уже не говорю о коммунальных платежах…

Едут, рискуют

Отнюдь не в погоне за «длинным рублём» едут «наши» в Питер, Выборг и даже Уренгой. При этом рискуя жизнью. Многие числятся без вести пропавшими на просторах большой России. Другие получили увечья и стали калеками, а некоторые погибли.

Бывали случаи, когда с белорусами рассчитывались фальшивыми деньгами, как это было с бригадой из Столина. Нередко «наши» возвращаются ни с чем. Российские бизнесмены, в прямом смысле слова, их «кидают».

- Около месяца мы с ребятами, а нас всех восемь человек, работали на строительстве объекта в Москве, - рассказывает Николай. - В целом каждый из нас заработал по 1 тысяче долларов. Но, когда закончилась наша вахта и приехала другая смена, расчёта нам не предоставили. Дескать, у них какие-то проблемы с банком. Нам посоветовали уезжать, и заверили, что деньги переведут на карточку курьеру в ближайшие дни. И телефончик дали. Сказали, звоните ему…

Звонили. Молодой человек вежливо в трубку отвечал, что денег ещё нет. Якобы на днях должна прийти эсэмэска - подтверждение о том, что деньги зачислены. В другие дни он говорил тоже самое. А потом телефон был уже не доступен.

- Ну, разве не обидно? - возмущается Николай. - Пахали, как лошади от темна до темна. Во многом себе отказывали, строили планы - и тут на тебе. Всё за «спасибо». А что мы можем предъявить? На руках никакого договора, никакого соцпакета. Пойди, докажи, что работал у них. Но даже и договор не гарант. Это чужая страна. У них свои правила. Так что лучше поискать работу в своей стране…

А дома лучше?

Но и в родной стране находятся нечестные люди.

В прошлом году Анатолий решил подработать во время отпуска. Друзья как раз ехали на строительство фермы в Минскую область, взяли с собой. Хозяйка обещала хорошо заплатить, если завершат раньше срока.

- Не спали, строили даже по ночам, - вспоминает Анатолий. - Деньги всем были нужны. Но в итоге каждый получил только 300 рублей. И вместо благодарности - одни возмущения. Сказала, что такая спешка со стройкой - перебор. Могут быть недочёты в работе. Потому и оплата за труд такая низкая.

- Нам бы хоть как-то доработать до пенсии, - мечтает Леонид, который несколько лет работает в Санкт-Петербурге. - Но она от нас, к сожалению, всё дальше и дальше. Вот и приходится «ишачить» на дядю. А что нам ещё остаётся? Ведь жить как-то надо.

Действительно, как-то надо жить…


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