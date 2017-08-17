Майкл Пенс призвал Латинскую Америки разорвать отношения с КНДР 17.08.2017, 7:31

Майк Пенс

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Бойкот диктатуры должен носить глобальный характер.

Вице-президент США Майк Пенс призвал страны Латинской Америки, в частности Чили, Перу, Мексику и Бразилию, разорвать "все дипломатические и коммерческие связи" с КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.

Пенс заявил об этом 16 августа на брифинге в Сантьяго, куда прибыл для встречи с президентом Чили Мишель Бачелет.

По словам вице-президента, в ситуации с КНДР "виднеется прогресс, однако очень многое еще должно быть сделано".

5 августа Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, предполагающую введение дополнительных санкций против КНДР. По подсчетам США, которые внесли эту инициативу, полное соблюдение ограничений позволит на $1 млрд сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна.

В Северной Корее в ответ заявили, что не откажутся от ядерного оружия.