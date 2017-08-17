Как объехать полмира за смешные деньги 2 17.08.2017, 8:09

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Отпуск можно провести сразу в нескольких странах и при этом не сильно потратиться.

Жизнь коротка, работы всегда много, а отпуск длится всего несколько недель в году. Чтобы отдых по-настоящему запомнился, проведите его сразу в нескольких странах. Вот как сделать это максимально экономно, пишет lifehacker.ru.

1. Продумайте маршрут

Он не обязательно должен быть круговым. Прилететь можно в одну страну, а улететь из другой. Поиграйтесь с датами и ценами на сайтах билетных агрегаторов — наверняка вам удастся подобрать интересные варианты за смешные деньги. Главное — начать делать это заранее, за 3–5 месяцев до отпуска.

Публикация от Паша и Лена (@_pashalena_) Июн 19 2017 в 8:24 PDT

2. Пересекайте границы на бюджетных видах транспорта

Часто дешевле доехать до границы на одном транспорте, перейти границу пешком и дальше пересесть на другой. Рассмотрите все варианты, включая автостоп, поездку на поезде в вагоне третьего класса и перелет лоукостером.

Публикация от Паша и Лена (@_pashalena_) Ноя 13 2016 в 8:01 PST

Например, из Гуанчжоу в Ханой можно долететь в среднем за 100–130 долларов. А можно за 20 долларов домчать на высокоскоростном поезде до Наньнина, провести там денек и после знакомства с городом отправиться на китайской электричке за пару баксов до границы, которую перейти пешком, и за доллар на обычном вьетнамском поезде достичь Ханоя. Так получится сэкономить 50 долларов с человека даже с учетом дополнительной ночевки.

3. Учитывайте транспортную специфику страны, чтобы сэкономить

На Кавказе вас запросто могут подвезти бесплатно, да и групповые такси недороги. В Европе можно купить билеты на автобус со скидками. А в азиатских городах лучше не проезжать на тук-туках больше пары-тройки километров.

Публикация от Паша и Лена (@_pashalena_) Мар 30 2017 в 7:28 PDT

Везде, где есть Uber, пользуйтесь им. В некоторых азиатских столицах, например в Маниле, поездка по городу будет стоить всего 1–1,5 доллара, а доставка в аэропорт (полчаса пути, между прочим) — целых 2 бакса!

4. Исключите страны, требующие оформления визы

Например, из четверки «Китай — Вьетнам — Гонконг — Макао» можно исключить Китай и тем самым сэкономить 3 300 рублей с носа за краткосрочную туристическую визу. А китайский колорит вполне можно прочувствовать и в безвизовых Гонконге и Макао.

Публикация от Паша и Лена (@_pashalena_) Июн 15 2017 в 8:15 PDT

5. Перемещайтесь между городами ночью

Если расстояние между населенными пунктами преодолевается дольше, чем за 8–9 часов, по возможности старайтесь переезжать ночью в спальном вагоне или в автобусе. Так вы сэкономите стоимость ночи в отеле.

6. Используйте для поиска бесплатного ночлега сайт CouchSurfing.com

Если культура страны сильно отличается от нашей, как, например, в Иране, рекомендуем денек-другой врубиться в происходящее, а уже после вписываться на бесплатную ночевку. Не забудьте привезти хосту сувенир из вашей страны и подарить содержательное общение в обмен на гостеприимство.

Публикация от Паша и Лена (@_pashalena_) Ноя 11 2016 в 8:56 PST

7. Узнайте курс обмена валюты во всех странах

Заранее проясните этот момент, если меняете наличные, или еще дома закажите карточку банка, предлагающего конверсию по выгодному курсу, если будете использовать безналичный расчет или снимать валюту с карты. Имейте в виду, что на каждой операции можно потерять до 5–10% бюджета.

8. Точно рассчитывайте траты

При обмене или снятии денег через банкомат старайтесь точно рассчитывать траты для каждой страны, иначе рискуете или совершить невыгодный обратный обмен на выезде, или — что еще хуже — привезти домой значительную сумму в неконвертируемой валюте.

Публикация от Паша и Лена (@_pashalena_) Июн 1 2017 в 7:39 PDT

9. Распробуйте цены в новой стране

Общее правило: в туристических местах цены могут отличаться от цен в заведениях для местных в несколько раз! Шопиться, покупать сувениры и совершать другие затратные действия лучше спустя некоторое время, когда точно сориентируетесь в ценах.

Публикация от Паша и Лена (@_pashalena_) Июн 21 2017 в 7:28 PDT

10. В дорогих странах проведите меньше времени, но более насыщенно

И наоборот: в более дешевых странах дни можно планировать менее активными, при этом позволив себе больше платных развлечений.

Например, после бурных и экономных прогулочных дней в Германии можно бюджетно оттянуться на полную катушку в Праге, а после активного дня в Женеве отправиться ночевать в соседнюю Францию. Еще один пример — Сингапур и Куала-Лумпур. Хоть расстояние между городами составляет всего 350 км, бюджет на один день может отличаться в несколько раз.

Публикация от Паша и Лена (@_pashalena_) Июн 18 2016 в 3:22 PDT

Примеры маршрутов

Напоследок предлагаем несколько цепочек стран, удобных для посещения в рамках одного путешествия. Все комбинации опробованы нами лично:

Эстония — Латвия — Литва (можно также скататься на пароме в Хельсинки).

Грузия — Армения — Азербайджан (можно также познакомиться с Восточной Турцией — городами Трабзоном и Эрзурумом).

Азербайджан — Иран.

Германия — Польша — Чехия.

Южный Китай — Вьетнам — Гонконг — Макао.

Таиланд — Камбоджа — Лаос.

Бельгия — Нидерланды — Люксембург.

Узбекистан — Казахстан — Киргизия.

Сербия — Босния и Герцеговина.

Австрия — Швейцария — северная Италия.

Испания — Португалия.