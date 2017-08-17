закрыть
17 августа 2017, Thursday, 9:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Данкверт снова заводит бульдозер

4
  • 17.08.2017, 8:13
  • 1,567

Минсельхоз России предлагает расширить практику уничтожения еды.

Министерство сельского хозяйства России предлагает расширить практику уничтожения пищевой продукции и отправлять под бульдозеры еду, которая не соответствует требованиям технических регламентов. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на проект закона, подготовленный ведомством. Практика уничтожения пищевой продукции стала обсуждаться после введения Россией контрсанкций, из-за чего на полигоны стала попадать качественная еда, ввезенная в нарушение нового режима.

По информации издания, подготовленный Минсельхозом РФ документ предполагает усилить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к пищевой продукции. В частности, предлагается уничтожать изъятые продукты, не соответствующие требованиям техрегламентов. По мнению ведомства, такие меры сократят количество нарушений изготовителями правил, передает ТАСС.

Законопроект в настоящий момент находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.

В Россельхознадзоре изданию заявили, что поддерживают необходимость уничтожать изъятую пищевую продукцию, не соответствующую техрегламентам, "поскольку такая продукция представляет угрозу для здоровья граждан".

В пресс-службе Минпромторга газете сказали, что им известно об инициативе Минсельхоза, но воздержались от подробных комментариев.

Производители продуктов, опрошенные газетой, говорят, что прежде чем вводить подобные наказания, необходимо переработать технические регламенты Таможенного союза, которые часто некорректны.

Ранее сообщалось о предложениях РФ странам - членам ЕврАзЭС уничтожать продукты, поступающие без сопроводительных документов. Помимо России, в ЕврАзЭС входят Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?