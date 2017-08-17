Данкверт снова заводит бульдозер 4 17.08.2017, 8:13

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Минсельхоз России предлагает расширить практику уничтожения еды.

Министерство сельского хозяйства России предлагает расширить практику уничтожения пищевой продукции и отправлять под бульдозеры еду, которая не соответствует требованиям технических регламентов. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на проект закона, подготовленный ведомством. Практика уничтожения пищевой продукции стала обсуждаться после введения Россией контрсанкций, из-за чего на полигоны стала попадать качественная еда, ввезенная в нарушение нового режима.

По информации издания, подготовленный Минсельхозом РФ документ предполагает усилить административную ответственность за нарушение требований Таможенного союза к пищевой продукции. В частности, предлагается уничтожать изъятые продукты, не соответствующие требованиям техрегламентов. По мнению ведомства, такие меры сократят количество нарушений изготовителями правил, передает ТАСС.

Законопроект в настоящий момент находится на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.

В Россельхознадзоре изданию заявили, что поддерживают необходимость уничтожать изъятую пищевую продукцию, не соответствующую техрегламентам, "поскольку такая продукция представляет угрозу для здоровья граждан".

В пресс-службе Минпромторга газете сказали, что им известно об инициативе Минсельхоза, но воздержались от подробных комментариев.

Производители продуктов, опрошенные газетой, говорят, что прежде чем вводить подобные наказания, необходимо переработать технические регламенты Таможенного союза, которые часто некорректны.

Ранее сообщалось о предложениях РФ странам - членам ЕврАзЭС уничтожать продукты, поступающие без сопроводительных документов. Помимо России, в ЕврАзЭС входят Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.