Кобринский активист Алесь Мех выиграл суд 3 17.08.2017, 8:32

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Аляксандар Мех у судзе

Фота: svaboda.org

Активист готовит «матч-реванш» против «опричников» из милиции.

Общественного активиста из Кобрина Алеся Меха судили за якобы «неповиновение сотрудникам милиции», однако в суде его вина доказана не была и его оправдали, сообщает svaboda.org.

Судья Кобринского районного суда Алла Богнат посчитала объяснения милиционера недостаточными.

Во время процесса Алесь Мех доказывал, что никакого неповиновения милиционерам он не оказывал, так и физически не мог этого сделать: его мгновенно скрутили «люди в масках», положили лицом вниз и надели наручники за спиной.

Свидетель-милиционер же говорил, что Алесю Меху и его знакомому Дмитрию Черницкому во времени их выхода из подъезда представились милиционеры и показали удостоверения, после чего Мех, мол, и начал «сопротивляться».

Александр Мех и Дмитрий Черницкий были задержаны утром 15 августа, когда они выходили из подъезда Дмитрия. Задержанных отвезли в РОВД, на них составили протоколы за «неподчинение милиции», а на Черницкого - еще и за «сквернословие».

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Дмитрия Черницкого сразу же отвезли в суд, где приговорили к 22 базовым величинам штрафа (506 рублей). Алесь Мех в суде потребовал адвоката и заседание перенесли на 16 августа.

Перед задержанием нашли прослушку в розетке

В ходе заседания Алесь Мех назвал и причину этого брутального задержания - незадолго до его активисты обнаружили в квартире Черницкого устройства, похожие на прослушки, которые были подключены к розеткам.

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Они сфотографировали эти устройства и решили уйти из квартиры, но на выходе их скрутили неизвестные.

Как рассказал Алесь Мех, когда после суда им вернули телефоны, с них были удалены снимки сфотографированных устройств.

Нестыковки с санкцией прокурора

Свидетель-милиционер сказал, что «неподчинение произошло», когда он с двумя омоновцами после 9 часов утра пришел к Черницкому с обыском по санкции прокурора. Однако, родители Дмитрия Черницкого засвидетельствовали, что документ с санкцией они вместе с милиционерами ждали еще около четырех часов после того, как милиция задержала Меха и Черницкого, и все это время родителей в квартиру не пускали.

Алесь Мех объяснил это тем, что «в это время из дома убиралась прослушка и замазывалась стена, в которой под обоями шли провода от оборудования»:

«Вечером, когда мы попали в квартиру, дыра в стене, откуда мы выдрали провода, была замазана, а обои аккуратно заклеены», - рассказал Алесь Мех.

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Алесь Мех будет судиться с милиционерами, которые его задерживали

Как рассказал в суде Алесь Мех, задержание было очень жестким, он не мог даже словами оказывать сопротивление, так как ему сдавили шею. Дмитрий при задержании ударился подбородком и коленями о пол, на теле остались следы.

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Алесь Мех сходил в больницу и зафиксировал побои - от наручников и повреждение глаза:

«Глаз покраснела не по тому, что били, а из-за того, что сдавили шею, я буквально не мог дышать», - говорит Александр Мех.

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Мех говорит, что будет жаловаться на милиционеров, которые его задерживали:

«Пойдем еще в судмедэкспертизу, и постараемся привлечь этих людей к ответственности. Милиция за последние десять лет забыла, что такое закон. Она действует, как какие-то опричники. Они думают, что у них есть все возможности действовать беззаконно и безнаказанно. И общество должно противостоять этому».