закрыть
17 августа 2017, Thursday, 9:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кобринский активист Алесь Мех выиграл суд

3
  • 17.08.2017, 8:32
  • 1,198
Аляксандар Мех у судзе
Фота: svaboda.org

Активист готовит «матч-реванш» против «опричников» из милиции.

Общественного активиста из Кобрина Алеся Меха судили за якобы «неповиновение сотрудникам милиции», однако в суде его вина доказана не была и его оправдали, сообщает svaboda.org.

Судья Кобринского районного суда Алла Богнат посчитала объяснения милиционера недостаточными.

Во время процесса Алесь Мех доказывал, что никакого неповиновения милиционерам он не оказывал, так и физически не мог этого сделать: его мгновенно скрутили «люди в масках», положили лицом вниз и надели наручники за спиной.

Свидетель-милиционер же говорил, что Алесю Меху и его знакомому Дмитрию Черницкому во времени их выхода из подъезда представились милиционеры и показали удостоверения, после чего Мех, мол, и начал «сопротивляться».

Александр Мех и Дмитрий Черницкий были задержаны утром 15 августа, когда они выходили из подъезда Дмитрия. Задержанных отвезли в РОВД, на них составили протоколы за «неподчинение милиции», а на Черницкого - еще и за «сквернословие».

Дзьмітры Чарніцкі

Дмитрия Черницкого сразу же отвезли в суд, где приговорили к 22 базовым величинам штрафа (506 рублей). Алесь Мех в суде потребовал адвоката и заседание перенесли на 16 августа.

Перед задержанием нашли прослушку в розетке

В ходе заседания Алесь Мех назвал и причину этого брутального задержания - незадолго до его активисты обнаружили в квартире Черницкого устройства, похожие на прослушки, которые были подключены к розеткам.

Алесь Мех паказвае разэтку, дзе ён выявіў праслухоўку

Они сфотографировали эти устройства и решили уйти из квартиры, но на выходе их скрутили неизвестные.

Как рассказал Алесь Мех, когда после суда им вернули телефоны, с них были удалены снимки сфотографированных устройств.

Нестыковки с санкцией прокурора

Свидетель-милиционер сказал, что «неподчинение произошло», когда он с двумя омоновцами после 9 часов утра пришел к Черницкому с обыском по санкции прокурора. Однако, родители Дмитрия Черницкого засвидетельствовали, что документ с санкцией они вместе с милиционерами ждали еще около четырех часов после того, как милиция задержала Меха и Черницкого, и все это время родителей в квартиру не пускали.

Алесь Мех объяснил это тем, что «в это время из дома убиралась прослушка и замазывалась стена, в которой под обоями шли провода от оборудования»:

«Вечером, когда мы попали в квартиру, дыра в стене, откуда мы выдрали провода, была замазана, а обои аккуратно заклеены», - рассказал Алесь Мех.

Ад разэткі бачны "шнар" на шпалерах. Алесь Мех кажа, што проста пад імі ішлі драты ад праслухоўкі

Алесь Мех будет судиться с милиционерами, которые его задерживали

Как рассказал в суде Алесь Мех, задержание было очень жестким, он не мог даже словами оказывать сопротивление, так как ему сдавили шею. Дмитрий при задержании ударился подбородком и коленями о пол, на теле остались следы.

Дзьмітры Чарніцкі паказвае шнар на падбародзьдзі

Алесь Мех сходил в больницу и зафиксировал побои - от наручников и повреждение глаза:

«Глаз покраснела не по тому, что били, а из-за того, что сдавили шею, я буквально не мог дышать», - говорит Александр Мех.

Алесь Мех кажа, што чырвоная пляма на воку зьявілася пасьля таго, як міліцыянт здушыў яму шыю

Мех говорит, что будет жаловаться на милиционеров, которые его задерживали:

«Пойдем еще в судмедэкспертизу, и постараемся привлечь этих людей к ответственности. Милиция за последние десять лет забыла, что такое закон. Она действует, как какие-то опричники. Они думают, что у них есть все возможности действовать беззаконно и безнаказанно. И общество должно противостоять этому».

Пляма крыві на падлозе ў пад'езьдзе, дзе было затрыманьне. Чарніцкі кажа, што гэта ён стукнуўся барадой

Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?