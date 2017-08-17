«Придется идти в партизаны» 8 17.08.2017, 8:28

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Кадр из фильма «Вызов»

Белорусы готовятся к учениям «Запад-2017».

Российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре, но уже сейчас эта тема стала одной из главных в мировых медиа.

Необычный характер предстоящих учений, больше напоминающих «мягкую оккупацию» страны, был отмечен еще тогда, когда стало известно: для переброски российского контингента в Беларусь задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Сейчас многие белорусские и европейские политики, а также военные считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

Белорусы возмущены втягиванием своей страны в геополитические игры агрессивного соседа с Востока. 8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».

О настроениях белорусов свидетельствуют и многочисленные комментарии к статьям на сайте Charter97.org, посвященным учениям «Запад-2017».

Когда Крым брали, у них тоже были учения

«Ехал ночью и из окна поезда видел огромную колонну войск в районе Печей. Их сопровождали ГАИ. Приехали русские войска (видел вагоны РЖД и номера на машинах с номерами российского региона). Зачем столько войск и почему такие масштабные учения?».

«Собирайте все сведения о перемещении российских войск. Делайте фото, видео, аудиозаписи, онлайн- стримы. Кто что умеет. Все сразу выкладывайте в интернет. Можете создать партизанские аккаунты под вымышленными именами, чтобы не палиться перед оккупантами. Разведка и сбор информации – это часть военных действий, очень важная часть. Это может делать каждый белорус, который не желает, чтобы русские войска превратили его дом в руины, как на Донбассе».

«Когда Крым брали, у них тоже были учения, и «их там нет», а потом – «Крым наш»! Вот и сейчас началась оккупация, только теперь Беларуси. А потом скажут: «Нас там нет». Сейчас тихонько в военных частях обоснуются и все, никто даже и не догадается!».

«Настал тот день, когда должна выйти на Площадь не только молодежь. Должен весь Минск выйти. Если мировое сообщество увидит, что весь наш народ против учений, против оккупации – это даст нам большую моральную поддержку. Весь мир должен увидеть, что мы нация. Мы едины. И это будет основанием отстранить от власти нашего неадеквата. Только все вместе мы можем защитить свою страну и стать хозяевами в своем доме».

Нужно бороться

«Надеюсь, что воины-белорусы откажутся подчиняться приказам изменников и перейдут на сторону народа, чтобы вместе защищать наши общие интересы и нашу Родину – Беларусь. Жыве Беларусь! Площадь-2017!».

«Хорошего эти учения ничего не принесут. Придется идти в партизаны. Чует моя душа».

«Похожий сценарий был в Крыму – база ВМФ на законных основаниях, а это было тогда 30 тысяч военных. Если после учений «мокшанцы» не выйдут из Беларуси, поверьте, проблем не избежать. Нужно что-то делать уже сейчас, потом будет поздно».

«Нужно бороться, не быть равнодушным, нужно всей страной выходить на улицу против путинской оккупации, против любого нахождения чужих военных на земле Беларуси. Лукашенко решил один за всю страну, сдал язык, культуру. Рабочие проснитесь, молодежь гоните всяких НОД с их пробегами, им не место в нашей стране. Люди, мы победим, если выйдем всей страной на улицу и не уйдем, пока не победим».

«Режим Луки не вечен. Рано или поздно он все равно падет. Ох и будет Лукаш за все отвечать».

«Нельзя быть в стороне, когда оккупанты лезут на нашу землю! Россияне уже доказали свое «братство» в Украине - своим фашистскими действиями, войной, убийствами украинцев... Это нужно нам всем хорошо понимать, чтобы иметь будущее и лучшую жизнь для наших детей и внуков».

«Этот режим, как и его руководитель полностью изжил себя. Он нам противен и его больше невозможно терпеть, ибо он ведет к уничтожению белорусской государственности, свободы, независимости и нейтралитета».

«Анализ ситуации дает основания для такого сценария: Грузия, Крым, Донбасс... Вопрос только в том, кто следующий? И Беларусь кажется им простейшей добычей. Готовимся к агрессии, и это не шутка и не глупый сон. Есть уверенность – будет помощь от братьев-украинцев. И главное: по зубам оккупант получит сильно, потому что мы будем защищать свою Родину».