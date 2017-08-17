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Палеонтологи раскрыли тайну появления первых животных Земли

  • 17.08.2017, 9:06
Фото : Bob Nicholls/Bristol University

Не последнюю роль в этом сыграл эффект временного замерзания планеты.

Первые многоклеточные живые существа появились на Земле примерно 650 миллионов лет назад благодаря двум событиям – появлению планктона и других водорослей и временному превращению Земли в "ледышку", говорится в статье, опубликованной в журнале Nature (перевод – ria.ru).

"Молекулы жиров, которые мы нашли в породах эдиакарского периода, говорят нам о том, что жизнь в водах первичного океана Земли стала реально интересной примерно 650 миллионов лет назад. В то время произошла настоящая экологическая революция, своеобразное восстание водорослей", — рассказывает Йохен Брокс (Jochen Brocks) из Национального университета Австралии в Канберре.

Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет своего существования она провела исключительно в одноклеточной форме. Первые многоклеточные существа предположительно появились лишь 600-650 миллионов лет назад, во время эдиакарского периода, и об их жизни, благодаря почти полному отсутствию их останков, мы почти ничего не знаем.

Одной из главных тайн зарождения современной многоклеточной жизни является вопрос о том, как возникла "основа" современной пищевой пирамиды – одноклеточные водоросли, главные зеленые "легкие" планеты. Проблема заключается в том, что фотосинтезирующие организмы существуют на Земле очень давно, около двух миллиардов лет, и ученые пока не понимают, что заставило часть архей превратиться в предков современного планктона, и как это событие повлияло на эволюцию остальной жизни.

Брокс и его коллеги нашли первое вещественное доказательство того, что первые водоросли появились практически одновременно с первыми многоклеточными существами, изучая отложения осадочных пород, сформировавшиеся примерно 660 миллионов лет назад на дне первичного океана Земли на том месте, где в будущем возникнет центральная часть Австралии.

В этих породах, как рассказывает Брокс, его команда нашла достаточно большое количество жировых молекул, которые содержатся в большом количестве в клетках животных и растений, но отсутствуют внутри клеточных стенок микробов, в том числе и фотосинтезирующих цианобактерий и архей.

Это открытие, а также обнаружение следов другого важного события той эпохи в этих породах, дало ответ на вопрос о том, что заставило миниатюрных бактерий, способных размножаться быстрее, чем крупные водоросли, при недостатке нутриентов, уступить место планктону и позволить многоклеточной жизни начать свое развитие.

Дело в том, что породы, которые изучали Брокс и его коллеги, сформировались в то время, когда Земля начала постепенно оттаивать после превращения в полную "ледышку" около 850 миллионов лет назад. Причиной этого, как сегодня считают ученые, было появление первых фотосинтезирующих организмов, очистивших атмосферу планеты от парниковых газов.

Когда Земля начала оттаивать, в ее первичный океан попало гигантское количество фосфора и других нутриентов из горных пород, перемолотых наступающими и отступающими ледниками. Этот фосфор, соответственно, помог планктону одержать победу над фотосинтезирующими бактериями и запустил самоподдерживающуюся реакцию, благодаря которой уровень СО2 в атмосфере планеты почти не менялся на протяжении последних 550 миллионов лет.

"Эти крупные и питательные организмы, расположенные в основании цепей питания, подарили Земле тот всплеск энергии, который был необходим для эволюции сложных экосистем, в которых могли возникнуть и процветать все более сложные многоклеточные существа, в том числе и человек", — заключает ученый.


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