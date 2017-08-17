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США объявили новую распродажу стратегической нефти

  • 17.08.2017, 9:08

На продажу будет выставлено 14 млн баррелей из резервуаров в Техасе и Луизиане.

США наращивают распродажу нефти из стратегического резерва. В ближайшие две недели американское Минэнерго намерено провести третий в этом году аукцион по реализации «черного золота», накопленного в госхранилищах.

На продажу будет выставлено 14 млн баррелей из резервуаров в Техасе и Луизиане, сообщило ведомство в релизе. Объем распродажи вырастет в 1,5 раза по сравнению с предыдущим аукционом, который проходил в марте.

Тогда Минэнерго продало 10 млн баррелей. Первая порция, реализованная в феврале, составляла 6,2 млн баррелей. Сырье купили британо-голландская Shell и американская Phillips 66. Всего же для участия в аукционах аккредитованы 20 компаний.

Новая сделка состоится в конце августа и станет последней в 2017 году. Вырученные от продажи нефти средства будут зачислены на счет Казначейства США, а оттуда пойдут на финансирование инновационых проектов Национального института здравоохранения (National Institutes of Health) и модернизацию нефтехранилищ.

Распродажу стратегической нефти инициировал своим указом в 2016 году экс-президент Штатов Барак Обама. До 2025 года Минэнерго намерены продаст 190 млн баррелей, или треть всех накопленных резервов.

В 2018-м году объемы реализации увеличат до 25 млн баррелей. Максимальный объем продаж – по 35 млн баррелей в год – запланирован на 2024-25 гг.

Стратегический резерв нефти был официально создан в США в 1973 году – после того, как страны ОПЕК отказались поставлять сырье в Штаты, протестуя против поддержки Вашингтоном израильской агрессии на Ближнем Востоке. Заявленной целью резерва было обеспечение 90 дней автономного существования в условиях полной остановки импорта.

Закупки нефти в резерв начались в 1977-м году. Основная часть (511 млн баррелей) была собрана к 1986 году. С середины 1980-х по начало 2000-х резерв не пополнялся. Новая порция закупок (более 140 млн баррелей) была осуществлена в 2000-х после прихода к власти ставленника нефтяного лобби Джорджа Буша младшего.

Крупнейшую продажу нефти из резерва (30 млн баррелей) США провели в 1991-м году, когда война в Кувейте оборвала поставки на мировой рынок.

На 8 августа в резерве было 678,1 млн баррелей.


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