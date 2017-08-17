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Фотофакт: В электричках БелЖД вывесили «антисемитские» плакаты

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  • 17.08.2017, 9:20
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Активисты обратили внимание на странную деталь в социальной рекламе от Белорусской железной дороги.

Своим наблюдением поделилась в «Фейсбуке» активистка оппозиции Ольга Майорова:

«Прошу прощения. У всех евреев и не евреев. Прошу прощения от своего русско-татарского лица за вот этот плакат БелЖД.

Он висит в вагонах электричек эконом-класса, но, возможно, и бизнес-класса. Его видят тысячи людей. А я еще и внимательно рассмотрела. Приглядитесь и вы, пожалуйста.

Что летит в мусорку? От чего призывают очистить наш с Вами поезд? Вы не ошиблись. Это звезда Давида. Правда, с одним обрубленным лучом (возможно, это перестраховка от таких внимательных зануд, как я).

Но два правильных треугольника, наложенных друг на друга читаются безошибочно. Кто-то в рекламном отделе БелЖД считает себя самым остроумным, хитрым и защищенным. Мне стыдно, что его номер проходит.

И если кто-то скажет, что я все это выдумала, то а) звезда Давида читается безусловно, б) в цивилизованном государстве недопустима даже тень такого подозрения.

Или недостаточно того исторического опыта, который уже есть? Тем более, в Беларуси, с ее много национальным составом. Каждый имеет право по-своему относиться к идеям той или иной мировой религии и оценивать уместность ее идей в 21 веке. Но выносить это на публику? Так грязно? Мне стыдно за государственную беларускую кампанию. И я еще раз прошу прощения за нее».


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