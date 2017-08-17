Жители «Пролетарской» взбунтовались и устроили стихийный митинг 9 17.08.2017, 10:15

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На «презентацию» по сносу их домов пришли несколько сотен возмущенных минчан.

Несколько сотен людей пришли вчера вечером на общественное обсуждение градостроительных планов на территории возле ст. м. «Пролетарская», сообщает tut.by.

Организаторы презентации проекта почему-то не рассчитывали, что информация о сносе 50 домов будет интересной жителям этого района. В актовый зал школы № 40 все не поместились, а проводить презентацию на улице оказалось технически невозможно.

К школе на ул. Фабричной народ начал подтягиваться заранее. К намеченному времени небольшой и душный актовый зал был заполнен потеющими и орущими людьми под завязку. Желающие узнать, что ждет их дома, стояли и в коридорах школы.

Фото: tut.by/Вадим Замировский

К моменту, когда через толпу стал протискиваться замглавы администрации Ленинского района и проектировщике с плакатами, народ в зале уже был разогрет во всех смыслах:

— Да мы тут позадыхаемся! Пойдемте отсюда, над нами издеваются! — кричали возмущенные люди.

Фото: tut.by/Вадим Замировский

Фото: tut.by/Вадим Замировский

Поэтому в повестке общественного обсуждения появился незапланированный пункт: начинать презентацию в таких условиях или выйти на улицу. Народ встал и вышел в школьный двор. Там к этому моменту уже собрались сотни человек.

Фото: tut.by/Вадим Замировский

Дальнейшее общение проходило на улице. Заместитель главы администрации Ленинского района Андрей Бондаренко с крыльца школы попытался донести до собравшихся, что сегодня не планировалось рассказывать «когда начнется снос, и куда кого отселят». На эти вопросы чиновник пообещал ответить в индивидуальном порядке у себя в кабинете.

Фото: tut.by/Вадим Замировский

— Сегодня предполагалось сделать презентацию проекта детального планирования, который определяет функционал территории, — говорил он несколько притихшей общественности. — Здесь застройка старая, она уже не соответствует современным эстетическим требованиям, потребительским качествам. Проектировщик предполагает снести то, что неактуально — в основном это двухэтажные строения.

После этих слов, общественное обсуждение перешло в режим «полной громкости»: все разом начали возмущаться. Чиновника уже никто не слушал.

— Они нам принесли два плаката метр на метр и хотели что-то рассказать и показать? Каменный век! Можно же было бы на экран все вывести, в электронном виде презентацию сделать, — удивлялись расходившиеся люди.

— Неужели нельзя было в кинотеатре встречу провести?

В итоге сам проект развития территорий в границах Партизанский проспект — железная дорога Минск — Москва — ландшафтно-рекреационная зона (Антоновский парк) так и не обсудили. Больше всего людей интересовало, какие дома снесут и почему именно эти?

— И почему это они мой дом не соответствует эстетическим требованиям? — искренне не понимает местный житель Алесь. — Я специально покупал квартиру в этом районе год назад, еще новоселье не успел после ремонта отпраздновать.

По его словам, его дом, трехэтажная «сталинка», прекрасен.

— Я обращал внимание на состояние дома перед покупкой квартиры в нем: его нельзя назвать ни ветхим, ни требующим капитального ремонта. Он теплый зимой и прохладный летом, а с виду очень крепкий: полуметровые стены из кирпича, плитные перекрытия. Когда сантехники делали ремонт в санузле, сказали, что с коммуникациями тоже все хорошо. Этот дом абсолютно не похож на двухэтажки — некоторые из них действительно выглядят ветхими. Ни одной причины, связанной с состоянием дома, для сноса я не вижу.

— Вряд ли было бы правильно кричать о том, что район обладает историко-культурной ценностью, однако отражением какой-то эпохи в истории города он все же является, — говорит Алесь. — Мне этот кусочек прошлого нравится, но я не готов говорить за всех остальных. Одно я знаю точно: город — это не только здания и инфраструктура, но и люди, многие из которых сознательно выбирают тот или иной район, покупают квартиру там за свои деньги и хотят верить в неприкосновенность частной собственности, а не сидеть на чемоданах и ждать каких-то жалких подачек.

Общественное обсуждение ПДП перенесли на следующую среду. О времени и месте проведения будет сообщено позже.