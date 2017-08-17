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Жители Лельчиц попали в детективную историю из-за заработков в России

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  • 17.08.2017, 10:32
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«Под монастырь» земляков подвел белорус из Мозыря.

Месяц назад в кафе «Лукоморье» возле Мозыря, уроженец этого города, а ныне житель Москвы Анатолий Сницеров передал жителям Лельчиц Александру Бутько и Руслану Грасько Rub 200 тыс. за работу на стройке в России, говорится в репортаже «Белсата».

Сегодня суд Калинковичского района приговорил строителей штрафом 60 базовых и конфискацией тех самых Rub 200 тыс.

Мужчин признали виновными в нарушении порядка валютных операций

«Я работаю в России, эти деньги были получены в России, но нас специально сюда вызвали, чтобы мы получили их здесь, чтобы сделать административное правонарушение, а впоследствии и уголовное, чтобы мы больше там не работали», — уверен Александр Бутько.

У Александра зарегистрированная в России фирма, где и платит налоги. Ни он, ни его напарник вины не признают и утверждают, что их втянули в противоправную схему.

«Сницеров, работодатель, должен был отдать деньги там, а так как он был в сговоре, мне так кажется, в сговоре с Лельчицкими сотрудниками РОВД, поэтому он привез эти деньги сюда, потому что в Беларуси есть закон, как нам рассказали при задержании, что нельзя платить за работу валютой», — полагает Руслан Грасько.

Старший оперуполномоченный в борьбе с экономическими преступлениями Лельчицкого РОВД Валентин Хомчиц знаком с работодателем строителей, стало известно в ходе суда. Жена чиновника даже была на даче Сницерова в Краснодарском крае, что зафиксировано на фото. Суд на это внимания не обратил, а вот после заседания милиционер пытался забрать у адвоката съемки с дачи, которые не приобщили к делу.

По словам адвоката очевиден сговор жителя Москвы Сницерова и Лельчицкого милиционера Хомчица.

Жители Лельчиц намерены обжаловать решение суда

Также они направили заявления в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой провести проверку по факту взаимоотношений Сницерова и Хомчица.

Что касается дальнейших планов, определенности пока нет.

«У нас планы работать только уже дома, или уехать вообще», — признается господин Бутько.

Для обоих конфискация Rub 200 тыс может быть не самым худшим поворотом. Сейчас строителей подозревают в помощи в поиске работы в России без соответствующей лицензии. Проверку проводит Гомельское УВД.


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