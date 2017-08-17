закрыть
17 августа 2017, Thursday, 13:04
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

На Немиге установили круглосуточную веб-камеру

7
  • 17.08.2017, 10:38
  • 2,392

Камера стоит на здании торгового центра Galleria Minsk.

В Минске заработала первая круглосуточная веб-камера. Если вам срочно нужно узнать, что происходит в месте, где начиналась столица Беларуси, — жмите сюда. И ищите изображение в правой колонке внизу страницы.

Проект реализован на новом сайте Центрального района Минска. Камера стоит на здании торгового центра Galleria Minsk и развернута в сторону Острова скорби и мужества. В первую очередь, она предназначена для туристов.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?