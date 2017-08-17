На Немиге установили круглосуточную веб-камеру 7 17.08.2017, 10:38

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Камера стоит на здании торгового центра Galleria Minsk.

В Минске заработала первая круглосуточная веб-камера. Если вам срочно нужно узнать, что происходит в месте, где начиналась столица Беларуси, — жмите сюда. И ищите изображение в правой колонке внизу страницы.

Проект реализован на новом сайте Центрального района Минска. Камера стоит на здании торгового центра Galleria Minsk и развернута в сторону Острова скорби и мужества. В первую очередь, она предназначена для туристов.