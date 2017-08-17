Журналистку голландской радиостанции взяли в заложники 17.08.2017, 10:50

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Фото: @AmichaiStein1

Вещание радиостанции продолжалось без сбоев, несмотря на инцидент.

Неизвестный захватил в заложники женщину в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, расположенном на востоке провинции Северная Голландия, передает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал NOS.

По данным NOS, неизвестный мужчина ворвался в офис, угрожая по пути нескольким людям и взял в заложники женщину. Полиция окружила здание, где расположен офис радиостанции. В пятидесяти метрах от здания правоохранители нашли сумку и нож, на место прибыл спецназ.

Позднее мужчину удалось задержать, женщина не пострадала.

Вещание радиостанции продолжалось без сбоев, несмотря на сообщения об инциденте.