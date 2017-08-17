В Минске торжественно открыли памятник Владимиру Мулявину 2 17.08.2017, 10:54

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Владимир Мулявин

Памятник установлен на бульваре Мулявина в сквере за Белгосфилармонией.

Памятник народному артисту СССР, основателю ансамбля «Песняры» Владимиру Мулявину открыли в Минске 17 августа, пишут «Минск-Новости».

Памятник установлен на бульваре Мулявина в сквере за Белгосфилармонией.

По задумке скульптора Александра Кострюкова, музыкант изображен в сценическом костюме с гитарой в руках. Знаменитый песняр присел на ступеньки и задумчиво смотрит вдаль. Образ выбран родными артиста.

Эта скульптура — своего рода ответный подарок российской стороны, которая финансировала создание и доставку памятника. Установлен же он за счет бюджета Минска. В октябре 2014 года по инициативе Министерства культуры Республики Беларусь памятник Владимиру Мулявину установили в Екатеринбурге — городе, где он родился и где прошло его детство.