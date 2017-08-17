Фотофакт: Как в Гродно воспитывали «автохама» 10 17.08.2017, 11:20

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На улице Домбровского решили проучить водителя, который запарковался напротив мусорных баков.

Заасфальтированные площадки возле мусорных баков часто привлекают внимание водителей – когда дворы переполнены, порой автомобили паркуют именно напротив баков.

На улице Домбровского такого парковщика решили проучить работники САХа. Они выставили мусорные баки так, чтобы водитель уехал после небольшого труда, пишет AutoGrodno.by.

– Случай произошел в два часа дня. Водитель Daewoo помешал комфортно подъехать мусоровозу к контейнерам, теперь водителю помешали комфортно выехать с площадки, – сообщил автор фотографий Андрей.