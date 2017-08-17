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Белорусские приставки 90-х, которые были не хуже японских

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  • 17.08.2017, 11:36
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Приставка Dendy

Мало кто знает, что свой аналог «Денди» производили и белорусы.

Уже четыре десятилетия телевизионные игровые приставки дарят радость детям и взрослым по всему миру. Некоторые из них успели стать настоящими легендами, а персонажи их игр, такие как Марио или Соник, — частью массовой культуры. О том, какой вклад внесли белорусы в развитие видеоигр в эру до Xbox, PlayStation и виртуальной реальности, пишет nn.by.

В 90-х годах на постсоветском пространстве стремительно набирали популярность игровые консоли. Сначала это была японская Nintendo Entertainment System (NES, или Famicom), открывшая миру до сих пор популярного веселого водопроводчика Mario, а потом и ее российский клон — Dendy.

Но мало кто знает, что свой аналог «Денди» производили и белорусы!

Знакомьтесь, это — приставка для видеоигр «Эльф». Ее выпуском в начале 90-х занимался брестский завод «Цветотрон» (завод существует и сейчас). Количество экземпляров, которые поступили в продажу, — всего несколько тысяч.

Приставка выполнена по классической схеме: сама приставка, картриджи с играми, джойстики, источник электропитания.

Джойстик, который можно было купить и отдельно от приставки, внешне похож на своего брата от «Денди» — такие же две кнопки и крест.

Естественно, к приставке продавались и картриджи с играми.

Приставка имела видеовыход для подключения к телевизору по RGB. Подключиться к телевизору можно было и через разъем для антенны. Одновременно можно было подключать два джойстика, что позволяло играть друг с другом.

При запуске приставка выводила на экран список игр, записанных в картридже. Без картриджа выводился пустой список. При старте каждой игры на экран выводилось ее краткое описание и правила управления. Вот некоторые из игр, которые предлагал «Эльф»:

В настоящее время, когда существует Xbox и Kinect, которые позволяют управлять игрой, используя реальные движения всем телом, и когда очки виртуальной реальности стали общедоступны, приставки из 90-х выглядят как динозавры, и молодому поколению сложно представить, что некогда они были единственной возможностью погрузиться в мир космических войн и хитроумных лабиринтов.


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