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Том Круз сломал лодыжку на съемках «Миссия невыполнима»

  • 17.08.2017, 11:50

Актер, по сценарию, прыгал по крышам лондонских небоскребов.

Американский актер Том Круз сломал лодыжку, прыгая по крышам лондонских небоскребов на съемках шестого фильма "Миссия невыполнима".

В минувшие выходные Круз исполнял очередной трюк, но немного не долетел до цели и врезался в стену, сообщает ВВС.

Любительское видео прерванного полета звезды появилось в воскресенье. Позже Круза заметили хромающим.

В среду Paramount Pictures подтвердила, что 55-летний Круз, часто пренебрегающий услугами каскадеров, на время выбыл из строя.

Фото: Getty Images

"В ходе съемок очередного фильма "Миссия невыполнима" Том Круз сломал лодыжку, исполняя трюк", - сообщила киностудия. - "Съемки прерваны до полного восстановления Тома, а сроки выхода ленты на экраны остаются прежними: 27 июля 2018 года. Том благодарит всех за заботу и с нетерпением ждет возможности разделить с вами радость от фильма следующим летом".

В предыдущей серии "Миссии", которую снимал тот же режиссер Кристофер МакКуорри, Круз сам исполнил большинство трюков, в том числе, взмыл в небо, зацепившись за борт самолета.

Фото: Getty Images

Актер признавался, что ночь перед съемками не спал, а исполнить трюк оказалось сложнее, чем он думал.


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