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В белостокском «Ашане» появились надписи по-белорусски

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  • 17.08.2017, 12:07
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В кафе гипермаркета блюда подписаны не только по-польски, но и на белорусском языке.

В гипермаркете Auchan, который находится в Белостоке на улице Промышленной, появился белорусский язык. В кафе гипермаркета, где часто обедают и ужинают покупатели, которые приезжают в магазин за покупками, блюда подписаны не только на польском языке, но и по-белорусски, передает «Радыё Рацыя».

Теперь белорусам, посещающим Аuchan, легче ознакомиться с блюдами кафе и проще их заказать. Да и приятно, что администрация Аuchan искренне и благосклонно отнеслась к языку соседнего государства.


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