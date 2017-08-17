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Посол Польши в Беларуси: У нас хватает своей электроэнергии, покупать ее с БелАЭС не будем

  • 17.08.2017, 12:18
Конрад Павлик
Фото: PAP

Главное для Польши в вопросе Белорусской атомной электростанции ― ее безопасность.

И это не политизация вопроса, а забота о радиоактивной безопасности в нашем регионе. Так же, как и в отказе Польши покупать электроэнергию с БелАЭС нет никакой политики, а только экономика. Об этом «Еврорадио» заявил Чрезвычайный и полномочный посол Республики Польша в Беларуси Конрад Павлик.

«Польша заинтересована в том, чтобы все, если есть такие, недоразумения, связанные со строительством Белорусской атомной электростанции в Островце, были спокойно выяснены и проработаны. Для нас самый главный вопрос ― вопрос безопасности. Но мы ни в коей мере, и я это подчеркиваю, не заинтересованы в политизации этого вопроса. Что касается покупки электроэнергии из Островца Республикой Польша, то на данный момент мы в таком импорте не заинтересованы, не имеем в нем нужды.

У нас есть свои ресурсы, из которых мы производим электроэнергию, прежде всего это бурый и каменный уголь. Поэтому, в плане электроэнергии Польша самообеспечена. Наша страна импортирует минимальное количество электроэнергии, если вообще импортирует. Белорусская сторона об этом знает и, как мне кажется, понимает», - считает Конрад Павлик.

Напомним, на днях министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что его государство не будет покупать электроэнергию с БелАЭС.


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