Под Витебском появился «снежный человек»? 11 17.08.2017, 12:23

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Странное существо бродит по берегам озера Костовье в Витебском районе.

Загадку странного существа, встреченного грибником в лесу на берегу озера Костовье, попыталась решить экспедиция белорусской группы по исследованию аномальных явлений «УфоКом», которая в первых числах июня посетила Витебщину, сообщают «Народные новости Витебска».

Огромное неизвестное существо житель Витебска Александр О., переехавший в наш город из Гомельской области после аварии на ЧАЭС, увидел еще четыре года назад. Однако он не рассказывал об этой загадочной встрече никому, кроме близких, и исследователи узнали о ней только в этом году.

В начале августа Александр с женой отправились за грибами в лес на берегу озера Костовье, которое находится недалеко от деревни Кулаково Витебского района. Оставив машину на перекрестке лесных дорог, супруги разошлись в разные стороны.

Обнаружив, что грибов не очень много, Александр стал звать жену по имени, чтобы переехать на другое место. Но женщина не отзывалась, и он продолжил собирать грибы в молодняке. Через какое-то время Александр увидел, как ему показалось, обугленное дерево. Но, посмотрев вверх, грибник увидел над тем, что он принял за почерневший ствол, крупную похожую на обезьянью голову.

По словам Александра, высота существа была более трех метров, а голова крупнее человеческой раза в три и заросшая волосами. Никаких конечностей он не видел, только похожее на столб туловище диаметром около 60 сантиметров.

После того, как грибник от удивления произнес «Ого!», существо просто исчезло. Правда, при этом Александр наблюдал, как в направлении берега озера начали отклоняться вершины высоких сосен, как будто между ними проходил вихрь.

После этого супруги больше не посещали лес на берегу озера Костовье, но, не смотря на то, что прошло четыре года, Александр уверенно нашел то место, где у него произошла встреча с кем-то, похожим на так называемого снежного человека. Увы, загадочный гоминид не пожелал встретиться с давним знакомым и не показался исследователям.

Никаких следов крупного существа экспедиции «УфоКом» в лесу найти не удалось. Правда, по какой-то причине в этом месте очень много сосен с причудливо искривленными или сросшимися стволами.

В лесу на бывшей турбазе, когда-то принадлежавшей одному из витебских предприятий, а теперь выкупленной российским инвестором, живет с семьей, козой и кошкой сторож. За пару лет, что он охраняет бунгало в лесу, встречаться с чем-то аномальным мужчине и его домочадцам не доводилось.

Не видели в своем лесу ни леших, ни йети и жители деревни Кулаково. По их рассказам диких животных в лесу много и не редки встречи с медведями, но никаких необычных существ за свою жизнь они не встречали.

Однако Александр уверен, что встреча с огромным гоминидом ему не померещилась, и что это точно был не медведь. Исследователи из «УфоКом» планируют провести в этом районе повторную экспедицию и опросить жителей других окрестных деревень.