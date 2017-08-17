Сергей Долидович собрал $7 тысяч на подготовку к Олимпиаде-2018 17.08.2017, 12:42

Сергей Долидович

Это почти половина суммы, необходимой для подготовки спортсмена.

За 10 дней краудфандинговой кампании лыжник Сергей Долидович собрал почти половину суммы, необходимой для подготовки к Олимпиаде-2018, около 14 тысяч рублей. Долидович, уволенный из Министерства спорта после 27 лет выступлений за национальную сборную, рассказывал «Еврорадио», что собирает средства, чтобы узнать, нужны ли его победы кому-нибудь, кроме него самого. Белорусы собственным рублем доказывают: нужны! И делают выступление на Олимпиаде реальным.

Половину от собранных средств пожертвовали спонсоры, которые не пожелали раскрывать себя.

Куда пойдут собранные средства?

«Пока я в Беларуси, расходы мои простые: бензин, чтобы доехать до Раубичей, ― рассказывает Сергей Долидович. ― А когда начнется подготовка к Олимпиаде, нужно будет провести один иностранный высокогорный сбор ― около 2 тысяч евро, если я поеду один. Плюс примерно два месяца ― 75 дней по моим подсчетам ― придется провести в Европейском союзе, чтобы, участвуя в соревнованиях FIS, завоевать олимпийскую лицензию. Вот на это деньги и пойдут. Спортивное питание, экипировка ― на это все я уже заработал своим именем. За это платить не нужно».

В эти дни в Беларуси проходит чемпионат страны по лыжероллерным гонкам. 17 августа Сергей Долидович побежит свою «коронную» лыжную дистанцию ― 15 км. Интересно, обгонит ли 44-летнего спортсмена кто-нибудь из тех, кого в Федерации лыжных гонок считают более достойными поездки на Олимпийские игры в Пхенчан.