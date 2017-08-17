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Видеофакт: Торнадо «подошел» к жителю Гродно

  • 17.08.2017, 12:56

Гродненец снял на видео весь «жизненный цикл» необычного природного явления – от зарождения до исчезновения.

В редакцио s13.ru обратился читатель Павел, который поделился любопытным видео. На его глазах образовался небольшой торнадо, который достаточно быстро подошел к автору видео и потом так же быстро исчез.

— Вчера днем был за городом и наблюдал небольшой торнадо, высотой метров 15, в ширину в своем максимуме около 10 метров. Появился как-то быстро, неожиданно, прошел через поле, от леса к домам, и так же быстро исчез. Когда он был рядом со мной, я даже немного испугался. Видео, конечно, всего не передаст, но было немного неприятно, когда он набрал силу и приблизился ко мне.

На первом видео торнадо только образовался, на втором рядом с автором, на третьем уже теряет силу.

— Все длилось примерно минуты три.

Ранее ситуацию со смерчами в Беларуси комментировала главный синоптик Гидромета Светлана Рыбакова.

— Откуда в Беларуси появились торнадо и штормы? Почему они происходят?

— Смерч хотя и довольно редкое явление для Беларуси, но он не является чем-то уникальным. Смерчи и раньше отмечались на территории страны. Просто за счет локальности это явление не всегда попадало в поле зрения наблюдателей. В последнее время отмечается в среднем 1–2 смерча в год. За счет технических возможностей такие явления чаще фиксируются на видеокамеры.

Смерч представляет собой атмосферный вихрь, возникающий под хорошо развитым кучево-дождевым облаком, распространяющийся в виде гигантского темного облачного столба или воронки по направлению к поверхности земли. В Америке смерчи над сушей называют торнадо. Считается, что торнадо более масштабное явление в сравнении со смерчами, хотя природа образования у них одна.

Смерчи наблюдаются преимущественно в летние жаркие дни в очень неустойчивых воздушных массах тропического происхождения. При достаточном количестве влаги локально могут отмечаться и шквалистый ветер, и град, и даже смерчи.


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