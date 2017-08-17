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Жительница Витебска: Магазин стал музеем - хочется попробовать, но нельзя

  • 17.08.2017, 12:54

Крик души участница народных протестов в Витебске.

Реальный уровень доходов населения на сегодня не совпадает с официальной статистикой. Примером тому стали недавние акции протестов, которые прошли по всей Беларуси, когда люди открыто заявляли о том, что у них даже нет возможности найти работу.

В Витебске на Площадь в День Воли выходила и Ирина Иванова (имя и фамилия по просьбе героини изменены). Имея работу и «зарплату», женщине с сыном-школьником приходиться ежедневно выживать, ведь ее доход в долларовом эквиваленте, к примеру, за последний месяц едва достиг $150. Большую часть этих денег Ирина ежемесячно отдает на оплату кредита за квартиру, которую на льготных условиях получила в июле 2011 года.

«Всем сейчас сложно. Моя история – это не выдающийся случай, а типичная ситуация. Например, моя зарплата не всегда бывает стабильной. Сейчас работаю продавцом, могут быть и вычеты за счет недостач – в среднем хорошо, если 250-300 рублей. Из них 90 рублей уходит на оплату кредита, 25 – 30 – на коммунальные платежи, порядка 20 – интернет и телефоны. В остатке на месяц – около 150 рублей», - рассказала женщина vkurier.by:

Ирине 46 лет. В конце 2015 года предприятие, на котором в течении семи лет она работала бухгалтером, провело модернизацию. В связи с этим без работы оказалось порядка 20 человек. Тогда выплачивать кредит и жить несколько месяцев без дохода помогли отложенные сбережения и старшие дети – сын и дочка, которые на тот момент работали.

«В Витебске с трудоустройством очень тяжело. Город нищий, как бы грубо это ни звучало. Найти работу мне удалось только по знакомству», - делится витебчанка.

По словам Ирины, выбирать не приходилось, поэтому, когда ей предложили место продавца в частном магазине, женщина без колебаний согласилась. Сейчас она старательно ищет способы сэкономить на всем и для себя выработала несколько правил, как выжить на 150 рублей в месяц.

«Конечно, понятие «заканчиваются деньги на жизнь» каждый понимает по-своему. Для меня это, когда денег просто нет совсем, даже на еду и на проезд в общественном транспорте, то есть даже на то, чтобы удовлетворить самые элементарные потребности».

Минимально заполнять холодильник Ирине удается за счет дачи в поселке Ольгово. Как отмечает женщина, весной ей пришлось потратиться и закупить семена. На дачном участке теперь не осталось свободной земли – все засеяно овощами и плодово-ягодными. Ирина отмечает, что выращенное на даче старается максимально заготавливать на зиму. Большую часть замораживает, чтобы не тратить на необходимые ингредиенты, остальное, что называется, в банки.

«Нынче закатки тоже удовольствие не из дешевых. Например, традиционные варенья-компоты вообще не выгодно запасать – много уходит сахара», - рассказывает женщина.

На транспорте Ирина также старается экономить. На дачу ездит на автобусе, покупая месячный проездной. Это порядка 20 рублей. По городу передвигается пешком. С улыбкой отмечает, что 2-3 остановки в качестве прогулки, она пока осиливает. Ирина не теряет чувства юмора и шутит, что магазин стал для нее музеем: хочется попробовать, но нельзя.

«Покупки совершаю только раз в неделю и со списком самого необходимого: крупа одного вида, молоко 1,5 % жирности, сметанный продукт, колбаса ливерная или паштетная, хлеб. В гипермаркеты я не хожу, маленького магазина у дома достаточно, чтобы осилить небольшой список, обязательно беру калькулятор и свой пакет для продуктов», - делится Ирина.

Скромный доход заставляет забыть и о нарядах, так как даже рыночные цены на новую вещь, не позволяют Ирине тратить и без того мизерную зарплату.

«Если очень необходимо, то иду в секонд хенд, выбирая день, когда стоимость килограмма самая низкая. Сложнее дело обстоит с обувью. Новая очень дорогая, поэтому всегда покупаю бывшую в употреблении», - рассказывает жительница Витебска.

Тяжелее всего, отмечает Ирина, придется в августе-начале сентября, ведь в школу необходимо собрать сына-десятиклассника. Бывший муж-алкоголик давно никак не участвует в воспитании сына, тем более финансово. Это скорее молодой человек пытается безуспешно повлиять на отца. Весь сезон парень работал вместе с мамой на даче, чтобы хоть как-то запасти на зиму урожай.

Женщина уверена: бухгалтерское прошлое здорово ей помогает в вопросах экономии небольшого заработка, ведь она умеет рассчитывать каждую копейку.

Ирина с трудом согласилась на откровенный разговор, стыдясь того, как сейчас ей приходится жить. Она надеется лишь на свои силы и здоровье, которое в условиях эконом-версии прилично пошатнулось. Ирина уверена, что на грани выживания сейчас оказались многие, просто не все осознают масштабов трагедии.


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