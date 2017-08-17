Зачем Google купил белорусский стартап, который перекрашивает волосы на фото 12 17.08.2017, 13:09

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На самом деле, белорусские разработчики совершили технологический прорыв.

Корпорация Google купила небольшую белорусскую IT-компанию AIMatter. Стартап, основанный в Минске, был известен прежде всего программой для смартфонов Fabby, которая умеет перекрашивать волосы на фото.

Журналисты euroradio.fm попробовали разобраться, зачем Google купил белорусский стартап, который перекрашивает волосы на фото. Прежде всего, нужно отметить, что для поискового и Android-гиганта Fabby ― это только демонстрация технологий, которые разрабатывает AIMatter. При помощи этой программы белорусы доказали, что могут научить искусственный интеллект "понимать", что изображено на фото.

Это называется "компьютерное зрение" ― отрасль искусственного интеллекта, которая позволяет компьютерам распознавать объекты на фото и обрабатывать изображения. Нейронные сети стараются "смотреть" на снимки человеческими глазами, а высший пилотаж ― научить их оценивать и обрабатывать изображения быстрее и более тщательно, чем это делают люди. Сайт TechCrunch утверждает, что Google заинтересован в развитии этого направления, и покупает AIMatter, чтобы с его помощью продолжать собственные разработки.

"Примерно год назад я рассказывал в интервью, что мы хотим сделать так, чтобы можно было запускать нейронные сети прямо на мобильном телефоне, ― говорит об AIMatter Tut.by один из основателей проекта Юрий Мельничек. ― И пусть у таких сетей ограничена мощность (они не более "умны", чем мозг муравья), но возможны очень разные применения. Мы выпустили несколько развлекательных программ, которые демонстрируют необычные применения, например, вырезание фона и перекрашивание волос".

"Мы создали очень эффектную технологию сегментации волос на потоковом видео, ― добавляет CEO проекта Андрей Кулик. ― Она также работает непосредственно на мобильном устройстве. Мы продемонстрировали ее на примере подбора цвета прически в программе Fabby Look. Также AIMatter преуспела в области улучшения качества изображений при помощи искусственного интеллекта".

Как Google будет использовать технологии AIMatter, пока неясно. Сотрудники белорусской компании ответов на этот вопрос не дают. Кстати, TechCrunch полагает, что большинство сотрудников AIMatter перейдет работать в Google. Где они при этом будут находиться географически, тоже не определено, однако издание отмечает, что сегодня в AIMatter работают специалисты из Минска, Сан-Франциско и Цюриха.

Слухи о сделке ходили еще в мае, но официальное подтверждение появилось только сегодня. Условия, на которых Google приобрел белорусскую компанию, не сообщаются. Известно, что программа Fabby, у которой на данный момент уже есть более 2 млн. скачиваний, будет продолжать работать.