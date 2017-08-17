Игорь Комлик – душа профсоюза РЭП 3 Елена Якжик

17.08.2017, 13:14

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Елена Якжик

Независимый профсоюз — несломленный, работоспособный, реально помогающий белорусам во всех регионах.

Кто такой Игорь Комлик для меня.

За почти 15 лет знакомства мы виделись не так часто, но когда это случалось, это всегда были теплые объятия, добрые шутки и если серьезные разговоры, то по существу – без бла-бла-бла.

Это человек, у которого добрейшая улыбка, один из самых приятных голосов, который я слышала, светящиеся, но немного грустные глаза – посмотришь, и понимаешь, сколько судеб, в том числе искалеченных, они видели. Потому что мясорубка, через которую прошли активисты независимых профсоюзов за все эти годы, когда власть катком проходилась по всему дееспособному, пытающемуся снять удавку с шеи рабочего населения, – этого врагу не пожелаешь, и это всегда невидимые рубцы на сердце.

Но РЭП – это, конечно, нечто. Несломленные, работоспособные, реально помогающие белорусам во всех регионах. И Игорь – душа этого профсоюза.

Про то, как он танцует, отдельно. На юбилее Федынича, за два дня до обысков и ареста, я впервые видела, как Игорь танцует народные танцы. С такой легкостью и драйвом, что у меня, честно говоря, ля запало. И это было настоящее открытие.

На юбилее звучало, что здесь собрались люди, которые прошли огонь и воду, а медные трубы пережить пока не довелось.

Я верю, что и это испытание впереди, и что Игорь и его единомышленники справятся. И мы еще не раз станцуем.

Елена Якжик