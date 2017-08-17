Могилевские таможенники запаслись шампиньонами на зиму 2 17.08.2017, 13:19

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В Чериковском районе таможня изъяла 15 тонн едущих в Россию шампиньонов.

Могилевская таможня пресекла попытку незаконного перемещения в Россию крупной партии шампиньонов, а за полгода таможенниками уже изъято более 8,5 тыс. тонн санкционных товаров, сообщили в Государственном таможенном комитете Беларуси в четверг.

"При проведении специальных мероприятий в Чериковском районе приостановлено движение следовавшего в Российскую Федерацию транспортного средства. В грузовом отсеке автомобиля находилось 15 тонн грибов", - говорится в сообщении.

Таможенниками установлено, что товар перемещался по недействительным товаросопроводительным документам. Партию грибов, стоимость которой оценили в Br85 тыс., изъяли. По данному факту Могилевской таможней начат административный процесс.

В ГТК подчеркнули, что за первое полугодие 2017 года белорусскими таможенниками пресечено 425 административных правонарушений, объектами которых являлись более 8,6 тыс. тон товаров "санкционной" группы.