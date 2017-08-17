Премьер Литвы: Для Беларуси экспортировать нефтепродукты через РФ - убыточно и опасно 3 17.08.2017, 13:44

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Саулюс Сквернялис

Фото: DELFI

Москва такими шагами стремится сделать Беларусь еще более зависимой от России.

Если Россия принудит Беларусь экспортировать нефтепродукты через ее железные дороги и порты, это может быть экономически невыгодно и опасно для самого Минска, утверждает премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Об этом сообщает delfi.lt.

«Направление грузов по железным дорогам России через порты России для нее (Беларуси — прим.) может быть и невыгодно экономически, и опасно стратегически, если иметь в виду что эти (российские — прим.) порты замерзающие и климатические условия там совершенно иные. Это особенно чувствительно, когда речь идет о перевозке нефтепродуктов», - в четверг отметил глава правительства Литвы, комментируя призывы президента России Владимира Путина, чтобы Беларусь перенаправила потоки нефтепродуктов из стран Балтии в российские порты.

Сквернялис подчеркнул, что понимает, что «в восточных государствах политические решения нередко принимаются без учета экономических (интересов — прим.), поэтому литовские политики также должны проявлять активность, чтобы белорусские грузы по-прежнему шли по литовским железным дорогам в Клайпедский порт».

Напомним, Путин во время своего посещения Калининградской области в среду оказал еще большее давление на Беларусь, заявив, что поставки российской нефти следует увязывать с использованием российских железных дорог и портов в Финском заливе.

По мнению экспертов, Москва такими шагами стремится сделать Беларусь еще более зависимой от России.

«Предлагая экспортировать через российские порты, Путин, разумеется, видит в этом экономическую выгоду, кроме того, он тогда будет точно знать, сколько нефтепродуктов Беларусь отправляет на экспорт», - утверждает политолог ИМОП ВУ Лауринас Йонавичюс.

Объeмы перевозки грузов Литовскими железными дорогами за 7 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2016-го, увеличились на 6,5% до 28,99 млн тонн. Из них транзит нефтепродуктов через Клайпедский порт составил 1,224 млн тонн.