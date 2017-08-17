Самую молодую обладательницу Нобелевской премии приняли в Оксфорд 17.08.2017, 13:52

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Малала Юсуфзай

Двадцатилетняя пакистанская правозащитница будет обучаться по специальности «философия, политика и экономика».

Двадцатилетняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, ставшая самым молодым в истории лауреатом Нобелевской премии (получила награду в возрасте 17 лет за «за борьбу … за право всех детей на образование»), продолжит образование в Оксфордском университете.

Об успешной сдаче экзаменов по программе подготовки A-Level и одобрении заявки в Окфсорд сама Малала Юсуфзай сообщила на своей странице в сети Twitter.

«Так счастлива попасть в Оксфорд! Браво всем студентам A-Level — самый трудный год. Удачи в будущем!» — написала Юсуфзай, разместив рядом сообщение из университета о готовности принять ее на обучение по специальности «философия, политика и экономика».

So excited to go to Oxford!! Well done to all A-level students - the hardest year. Best wishes for life ahead! pic.twitter.com/miIwK6fNSf — Malala (@Malala) 17 августа 2017 г.

Борьба за образование девочек сделала Малалу Юсуфзай, девочку из пакистанской глубинки, известной во всем мире. В октябре 2012 года боевики движения «Талибан» (запрещено на территории России) напали на школьный автобус, в которой находилась Юсуфзай. Найдя девочку, один из нападавших выстрелил в нее. Пуля прошла через голову и шею, однако благодаря усилиям врачей девочка выжила, после чего покинула Пакистан и продолжила лечение в Англии.

12 июля 2013 года, в день своего 16-летия, Малала, ставшая символом борьбы с терроризмом, выступила в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«В тот день, когда в Свате, на севере Пакистана, на нас напали, мы осознали значение карандашей и книг, в тот момент, когда мы увидели ружья. Мудрость о том, что перо сильнее меча, оказалась правдой. Экстремисты боялись книг и карандашей. Сила образования пугает их. Они боятся женщин и того, что они обретут право голоса», — заявила девушка.

В том же 2013 году Юсуфзай получила премию имени Анны Политковской, которую в память о российской журналистке с 2007 года вручает международная неправительственная организация RAW in WAR (Reach all women in war, «Помочь каждой женщине в огне войны»).

Позднее вышла автобиография Юсуфзай под названием «Я, Малала: девочка, которая встала на борьбу за образование и была ранена «Талибаном». После выхода представитель «Талибана» Шахидулла Шахид заявил пакистанской газете The Daily Nation, что девочку рано или поздно убьют.

В 2014 году Малала получила совместно с индийцем Кайлашом Сатьяртхи Нобелевскую премию мира за «борьбу против подавления детей и молодых людей и за право всех детей на образование», а в 2015-м открыла в Ливане школу для девочек-беженок из Сирии.