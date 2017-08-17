Директор стройорганизации в Пинске начислил себе премий на $12 тысяч 4 17.08.2017, 14:09

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Брестская прокуратура провела проверки в местных организациях.

Органы прокуратуры Брестской области провели проверки на соблюдение антикоррупционного законодательства в сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, местных исполнительных и распорядительных органах и их структурных подразделениях, сообщает БелТА.

Во время проверок были выявлены хищения денежных средств по заведомо фиктивным трудовым соглашениям или иным договорам, под видом выплаты незаконных премий, надбавок и зарплаты за работы (услуги), которые фактически не выполнялись или были выполнены не в полном объеме.

Так, пинским межрайонным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительного предприятия, который без согласования с вышестоящей организацией и сверх установленных нормативными правовыми актами размеров начислял себе различные выплаты. Тем самым должностное лицо совершило хищение денежных средств предприятия в сумме около Br25 тыс.

Прокуроры Лунинецкого и Пружанского районов возбудили уголовные дела в отношении руководителей учреждений образования по фактам хищения ими начисленной и выплаченной заработной платы фиктивно трудоустроенным работникам.

По-прежнему устанавливаются правонарушения, связанные с недостоверным учетом рабочего времени и незаконными начислением и выплатой в этой связи заработной платы. Такие факты, в частности, выявлены в деятельности должностных лиц КУПП "Коммунальник" Пружанского района, ОАО "Барановичский молочный комбинат", филиалов РУП "Брестэнерго" Пинские тепловые сети и Барановичские электрические сети, ОАО "Дрогичинский райагросервис" и других организаций.

В целом в первом полугодии усилия органов прокуратуры региона были сконцентрированы на профилактической составляющей в борьбе с коррупционными проявлениями, отметили в надзорном ведомстве. Благодаря этому выявлено в два с половиной раза больше коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в три раза возросло количество установленных фактов взяточничества, в два раза больше пресечено фактов хищений путем злоупотребления служебными полномочиями.

За совершение преступлений коррупционной направленности к уголовной ответственности привлечено 45 должностных лиц, в том числе представители органов исполнительной власти, сотрудники транспортной инспекции, должностные лица системы здравоохранения. Благодаря принятым мерам возмещено более Br53,2 тыс.

Для устранения выявленных нарушений антикоррупционного законодательства внесено более 420 актов прокурорского надзора. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной, административной и материальной ответственности привлечено 417 виновных должностных лиц.