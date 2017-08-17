закрыть
17 августа 2017, Thursday, 16:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Адвокат активистки Femen: Следствие должно допросить Порошенко и Лукашенко

5
  • 17.08.2017, 14:18
  • 2,852
Анжелика Диаш

Ходатайство адвоката уже зарегистрировали в Печерском суде Киева.

Адвокат Ярослав Яценко требует от следствия допросить в качестве свидетелей Александра Лукашенко и Петра Порошенко в деле активистки Femen Анжелины Диаш, которая организовала акцию «Жыве Беларусь!» 21 июля в Киеве во время совместного заявления правителей Беларуси и Украины для журналистов.

Украинское правосудие квалифицировало действия активистки Femen как уголовное преступление - ей инкриминируют хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (предусматривает несколько санкций - штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен (300-650 долларов в эквиваленте), арест на срок до шести месяцев и ограничение свободы (на срок до пяти лет).

Как сообщил «Радыё Свабода» Ярослав Яценко, соответствующее ходатайство было передано и зарегистрировано в Печерском районном суде Киева.

«Из материалов уголовного дела следует, что свидетелями событий 21 июля, которые стали основанием для обвинения Анжелины Диаш и квалификации ее действий как уголовного правонарушения, были президент Украины Порошенко Петр Алексеевич и президент Беларуси Лукашенко Александр Григорьевич. Для выяснения всех обстоятельств существует необходимость в проведении допросов свидетелей», - отмечается в документе.

Согласно процессуальному законодательству Украины, это ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех дней.

«Завтра в Печерском районном управлении полиции Киева следователь должен допросить Анжелину Диаш в этом деле, и, наверное, уже будут известны и действия относительно этого ходатайства», - сообщил Ярослав Яценко.

15 августа Анжелине Диаш было заявлено еще одно подозрение - в совершении уголовного правонарушения по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины - «использование заведомо поддельного документа». Как известно, на встречу Петра Порошенко и Александра Лукашенко активистка Femen попала с фальшивым журналистским удостоверением.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?