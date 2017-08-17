Адвокат активистки Femen: Следствие должно допросить Порошенко и Лукашенко 5 17.08.2017, 14:18

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Анжелика Диаш

Ходатайство адвоката уже зарегистрировали в Печерском суде Киева.

Адвокат Ярослав Яценко требует от следствия допросить в качестве свидетелей Александра Лукашенко и Петра Порошенко в деле активистки Femen Анжелины Диаш, которая организовала акцию «Жыве Беларусь!» 21 июля в Киеве во время совместного заявления правителей Беларуси и Украины для журналистов.

Украинское правосудие квалифицировало действия активистки Femen как уголовное преступление - ей инкриминируют хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (предусматривает несколько санкций - штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен (300-650 долларов в эквиваленте), арест на срок до шести месяцев и ограничение свободы (на срок до пяти лет).

Как сообщил «Радыё Свабода» Ярослав Яценко, соответствующее ходатайство было передано и зарегистрировано в Печерском районном суде Киева.

«Из материалов уголовного дела следует, что свидетелями событий 21 июля, которые стали основанием для обвинения Анжелины Диаш и квалификации ее действий как уголовного правонарушения, были президент Украины Порошенко Петр Алексеевич и президент Беларуси Лукашенко Александр Григорьевич. Для выяснения всех обстоятельств существует необходимость в проведении допросов свидетелей», - отмечается в документе.

Согласно процессуальному законодательству Украины, это ходатайство должно быть рассмотрено в течение трех дней.

«Завтра в Печерском районном управлении полиции Киева следователь должен допросить Анжелину Диаш в этом деле, и, наверное, уже будут известны и действия относительно этого ходатайства», - сообщил Ярослав Яценко.

15 августа Анжелине Диаш было заявлено еще одно подозрение - в совершении уголовного правонарушения по части 4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины - «использование заведомо поддельного документа». Как известно, на встречу Петра Порошенко и Александра Лукашенко активистка Femen попала с фальшивым журналистским удостоверением.