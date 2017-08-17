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Синоптики обещают на выходных тропическую жару

  • 17.08.2017, 14:14
  • 6,416

В субботу по югу страны ожидается +34°С.

17 августа ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

18 августа в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +24..+30°С, по югу до +32°С.

19 августа ночью в отдельных районах по Витебской области, днем по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +26..+32°С, по югу до +34°С.


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