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Великобритания рассматривает введение безвизового режима с ЕС после Brexit

  • 17.08.2017, 14:29
Фото: ukrep.be

Для работы или учебы в Соединенном королевстве граждане ЕС будут вынуждены получать разрешения.

Великобритания рассматривает введение безвизового режима с Европейским союзом после выхода из организации, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник (перевод – gordonua.com).

Планируется, что граждане ЕС смогут свободно приезжать в страну, но для работы или учебы будут вынуждены получать разрешения.

Министерство внутренних дел заявляет, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято и будет опубликовано "в течение нескольких недель".

По данным британской службы статистики, в период с апреля по июнь этого года в Великобритании работало 2,37 млн людей из стран ЕС, это на 126 тыс. больше, чем в 2016 году.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Согласно его результатам, 51,9% британцев проголосовали за выход страны из сообщества, 48,1% – хотели остаться в ЕС.

Официальная процедура выхода Британии из ЕС стартовала 29 марта 2017 года и займет около двух лет.

19 июня в Брюсселе начались переговоры по Brexit. Представители Великобритании и Европейского союза согласовали график дальнейших встреч.


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