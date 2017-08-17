«Стары Ольса» записал новый альбом и собирается в США 1 17.08.2017, 14:35

Альбом «Вада, хмель і солад» возрождает дух белорусского рыцарского застолья.

Группа «Стары Ольса» записала новый альбом ― «Вада, хмель і солад», сообщает euroradio.fm.

В него вошла работа за несколько последних лет. Отмечается, что это «попытка восстановить дух старинного застолья: шуточные песни, религиозные, рыцарские, балладные и, конечно же, песни про пиво».

Через неделю «Стары Ольса» собирается в тур по Соединенным Штатам. Он, кстати, у группы будет третьим и продлится до 23 октября. Презентация альбома «Вада, хмель і солад» в Минске состоится 19 ноября во Дворце профсоюзов.