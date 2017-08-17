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Жители Боровлян: Если приедут с пилами, будем стоять до конца

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  • 17.08.2017, 14:41
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Архивное фото tut.by

Протестующие восстановили палаточный лагерь.

Палаточный лагерь в Боровлянах был установлен 15 августа против вырубки леса в поселке под Минском и ликвидирован милицией 16 августа.

Но сейчас там стоят две маленькие палатки, обнесенные строительной лентой. Как говорят местные жители, людей там нет, а сама акция носит символический характер - чтобы показать, что люди в любой момент готовы выйти и протестовать против вырубки леса, передает «Радыё Свабода».

«Восстановили лагерь, но палаток там мало - только две. Обнесли лес строительной лентой, на которую повесили листы А4 с надписью «Охраняется народом» и «Рубить лес запрещено», - рассказал житель Боровлян Иван Войтович.

«Это такое молчаливое сопротивление без людей. Вместе с тем жители Боровлян не намерены сдаваться, хотят отстоять лес. Палаточный лагерь будет стоять, пока не будет ясности, что лес трогать не будут. Пока такой ясности нет. Если приедут с пилами, то будем стоять до конца».

Жители Боровлян протестуют против вырубки леса, строительства сточного коллектора и прокладки нового шоссе рядом с домами. Их поддержали жители поселков Лесковка, Лесной и Опытный.

«Речь идет про вырубку почти пяти гектаров леса, это хороший такой массив. Власти хотят вырубить лес, провести туда коммуникации и построить там школу и детский сад. А после строить жилые дома на соседнем с лесом поле. Но в Боровлянах уже сейчас существует проблема нехватки школ и детских садов. Поэтому мы считаем, что целесообразно строить их на свободном месте - на поле. Сначала нужно обеспечить инфраструктурой тех, кто уже живет в Боровлянах, а после строить новое жилье», - считают жители поселка.

Архивное фото «Белсат»
Архивное фото «Белсат»

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