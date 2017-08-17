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Олег Волчек: Шуневич вводит закамуфлированный принудительный труд

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  • 17.08.2017, 15:09
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Олег Волчек
Фото: charter97.org

В МВД «вдохновились» декретом о «тунеядцах» и решили внести свою лепту.

16 августа стало известно о создании в рамках уголовно-исполнительной системы МВД специализированного сельхозпредприятия для трудоустройства бывших заключенных. Такую инициативу озвучил глава МВД Игорь Шуневич.

В качестве экспериментальной базы было выбрано КСУП «Хутор-Агро» в Светлогорском районе.

«Это закамуфлированная форма принудительного труда», — заявил в комментарии «Белсату» бывший следователь прокуратуры, правозащитник Олег Волчек.

Правозащитник также вспомнил, что подобная практика имела место в Российской империи и в СССР. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — уверен Волчек.

Бывший следователь также высказал мнение, что МВД вдохновилось декретом о «тунеядцах» и пытается показать свою активность в борьбе с безработицей.

«Шуневич несамостоятельная фигура. Он не разрабатывал эти новаторские идеи самостоятельно», — полагает Волчек.

По словам Игоря Шуневича, правового решения на передачу в структуру уголовно-исполнительной системы МВД КСУП «Хутор-Агро» пока нет.


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