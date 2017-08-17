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Аэропорт в Вильнюсе открывается после реконструкции

  • 17.08.2017, 15:13
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Фото: 15min.lt

Первый самолет из столицы Литвы в пятницу рано утром вылетит в Варшаву.

17 августа Вильнюсский аэропорт возобновляет свою работу после 35-дневной реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает delfi.lt.

В открытии аэропорта примет участие министр транспорта и коммуникаций Литвы Рокас Масюлис, председатель правления латвийской компании A.C.B., которая осуществляла реконструкцию, Валдис Лейниек, а также руководство госпредприятия Lietuvos oro uostai (Литовские аэропорты), в ведении которого находятся аэропорты Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.

Первый самолет должен приземлиться в Вильнюсе в пятницу ночью, а первый самолёт из столицы Литвы в пятницу рано утром вылетит в Варшаву.

Во вторник испытательный самолет британской компании Flight Calibration Services успешно завершил испытания систем взлётно-посадочной полосы (ВПП) Вильнюсского аэропорта, чтобы выяснить, хорошо ли действуют системы светосигнального оборудования.

Подобные испытания в аэропорту обычно проводят раз в полгода. За месяц было заменено покрытие ВВП и укреплена полоса, установлена новая система дождевой канализации и дренажа, реконструированы системы светосигнального оборудования.

ВПП за 18,7 млн евро обновил консорциум - латвийская A.C.B.и каунасская Autokausta. Как отмечает руководство аэропорта, последний раз два десятилетия назад ремонтировавшаяся ВПП сильно износилась и приближалась к аварийному состоянию.

В связи с реконструкцией ВВП в Вильнюсе большинство полетов с 14 июля было перенесено в Каунас, где за этот период было обслужено около 370 тыс. авиапассажиров и примерно 3,5 тыс. рейсов.


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