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Комбайнеры: Новая техника ломается после нескольких часов работы

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  • 17.08.2017, 15:43
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Во время нынешней уборочной кампании в колхозах едва ли не плачут, получив отечественный комбайн.

И этого не скрывает даже государственная пресса, сообщает udf.by.

«Новый комбайн «Гомсельмаша» 2017 года выпуска проработал несколько часов – и сломался»

«Сельская газета» пишет, что на Могилевщине с начала уборочной зафиксировано 28 отказов новых гарантийных зерноуборочных комбайнов КЗС-1218. Выходили из строя датчики, системы кондиционирования, бортовые компьютеры, приводы ножа жатки, приходилось настраивать работу вибродна бункера.

По данным газеты «Рэспубліка», на Гродненщине по 13 комбайнам ОАО «Гомсельмаш», введенным в эксплуатацию летом, зафиксирован 21 отказ. В «Василишках» в течение первого часа работы треснуло лобовое стекло. В СПК «Негневичи» Новогрудского района после 20 часов работы отказали сразу гидромотор вибратора бункера, гидрореверс наклонной камеры и датчик уровня топлива. В «Путришках» Гродненского района после девяти часов приказал долго жить мультипликатор, а в СПК имени Деньщикова через десять часов после старта вдруг закапризничал редуктор привода ножа жатки.

Комбайнеры, судя по всему, чуть ли не плачут, получив новую технику. Вот что пишет «Сельская газета»:

«На новый КЗС-1218, приобретенный в лизинг, в ОАО «Бакуново» Ивановского района очень рассчитывали. Машина поступила в хозяйство в начале июля, и с первого дня включилась в уборку. И сразу сломалась — вышел из строя гидрораспределитель. Специалисты из дилерского центра в течение суток устранили неисправность, и опытный механизатор Андрей Кунаховец даже вырвался на этой технике в лидеры жатвы. Но потом поломки последовали одна за другой — перестал работать гидравлический шланг, затем пришлось ремонтировать выгрузной шнек. Про мелкие неисправности, которых тоже было немало, в инженерной службе сельхозпредприятия уже и не говорят».

Вот еще один показательный пример, о котором рассказала «Совбелия»: в одном из хозяйств Молодечненского района новый комбайн «Гомсельмаша» 2017 года выпуска проработал несколько часов – и сломался. Оказалось, при сборке на заводе не той стороной установили одну из деталей.

«Новый трактор «Беларус» за полгода с момента покупки ломался четырежды»

Но не только на комбайны жалуются в белорусских колхозах. Газета «Рэспубліка» рассказала недавно о «бедовом тракторе» в Щучинском районе:

«Один и тот же новый трактор «Беларус» за полгода с момента покупки ломался четырежды. То есть из девяти случаев отказов техники в районе почти половина — на нем. Поломки у трактора разные: разрушение подшипника, течь масла, выход из строя датчика насоса дозатора».

Механизатор Дмитрий Шатунь и новый трактор, который ломался уже четыре раза

«Все вопросы к Александру Григорьевичу»

Сложившуюся ситуацию прокомментировал бывший руководитель концерна «Амкодор» Василий Шлындиков. По его мнению, к некачественной отечественной технике могли привести несколько причин.

«Первая – возможно, машины просто не доработаны конструкторами. Вторая – не соблюдается технология производства. Возможно, из-за финансовых проблем меняли одни материалы другими Третья причина может заключаться в дисциплине наших работников», – считает Василий Шлындиков.

Лукашенко неоднократно говорил о необходимости повышения качества техники того же «Гомсельмаша». Почему этого не происходит?

«Он и государство делают все, чтобы сохранить старую советскую систему организации производства, которая не позволяет в принципе производить качественную технику. Чтобы изменить ситуацию, нужна жесткая конкуренция и частная собственность. Необходимо, чтобы собственник нес ответственность за производимую продукцию не просто на словах, как у нас сейчас происходит, а рублем. Так что все вопросы к Александру Григорьевичу», – полагает Василий Шлындиков.


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