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Сладкое от Путина сбежало

  • Игорь Яковенкo
  • 17.08.2017, 15:34
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Игорь Яковенко
Фото: day.kiev.ua

Крупный геополитический скандал между Россией и Казахстаном завершился самым неожиданным и странным образом.

Началось все с сенсационного заявления главы Купинского района Новосибирской области Владимира Шубникова агентству ТАСС о том, что теперь озеро Сладкое принадлежит Казахстану и россиянам следует иметь это в виду, чтобы не стать нарушителями государственной границы во время купания или какого иного водного досуга.

Само озеро Сладкое Шубников назвал «совершенно бесполезным полуозером-полуболотом», которое «не представляет экономического интереса». В общем, дрянью было это озеро Сладкое, и отдать его Казахстану было единственно разумным решением. В ответ на это заявление поднялась вся патриотическая Россия. И патриотическую Россию можно понять. Поскольку, если мы начнем раздавать соседям все «бесполезное» и «не представляющее экономического интереса», то с чем останемся? Просто на карту посмотрите и вы сами поймете, какой изменник этот Шубников.

Но, слава богу, есть в России власть и повыше предателя Шубникова. Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфенов полностью опроверг заявления предателя. «Кусок озера – наш!» - дал отпор измышлениям врагов России патриот Панфенов в интервью «Ъ». – Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?».

Уже к вечеру 15.08.17 позорная новость о передаче Сладкого Казахстану исчезла с сайта администрации Купинского района. Истину как всегда знает ФСБ. И не только знает, но и охотно ею делится с народом. Представитель регионального пограничного управления ФСБ объяснил, что никто озеро Сладкое никому не передавал. Оно само переползло в Казахстан. Методом усыхания. «Ранее часть водоема была на территории России, и в период сезона охоты озеро посещали местные жители», - рассказал агентству РИА Новости знающий пограничник. А теперь – все, теперь граница пролегает по восточному берегу и Сладкое окончательно уползло в Казахстан.

В детстве мне нравился пограничник Никита Карацупа. Он вместе со своим Индусом, которого позднее переименовали в Ингуса чтобы Индия не обижалась, задержал 338 нарушителей границы, а 129 шпионов и диверсантов уничтожил. Это поражало детское воображение. Потом, правда, выяснилась одна подробность. Про то, в какую именно сторону все эти нарушители нарушали границу. Оказалось, что не «в», а «из». Теперь, после ноу-хау с «уползанием методом усыхания» многие географические объекты и их обитатели могут бросить в лицо всем карацупам: «Нету у вас методов против озера Сладкое!». Поскольку сохранение самой большой в мире территории вовсе не гарантирует, что внутри этой территории что-либо останется.

Поступок озера Сладкое, уползшего из России в Казахстан методом частичного усыхания, - это вектор движение Российской Федерации в будущее. «Лучше меньше, да лучше» - так называется одна из последних работ создателя страны, распад которой Путин считает величайшей геополитической катастрофой 20 века. Видимо, перед смертью автор советского проекта кое-что понял…

Игорь Яковенко


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