В Лиде обрушился балкон жилого дома 5 17.08.2017, 16:26

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Балкон падал с высоты пятого этажа.

В Лиде обрушился балкон жилого дома, сообщили БелТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня около полудня в пятиэтажном жилом доме по улице Варшавской.

Неожиданно обрушилось ограждение балкона одной из квартир на пятом этаже.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают специалисты.

Сотрудники МЧС обеспечили безопасность, выставили ограждение. Коммунальными службами создана ведомственная комиссия для обследования лоджии и выяснения причин обрушения.

По предварительной версии, ЧП произошло в результате коррозийного повреждения сварных элементов ограждения.