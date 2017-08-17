В Лиде обрушился балкон жилого дома5
- 17.08.2017, 16:26
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Балкон падал с высоты пятого этажа.
В Лиде обрушился балкон жилого дома, сообщили БелТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Инцидент произошел сегодня около полудня в пятиэтажном жилом доме по улице Варшавской.
Неожиданно обрушилось ограждение балкона одной из квартир на пятом этаже.
Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают специалисты.
Сотрудники МЧС обеспечили безопасность, выставили ограждение. Коммунальными службами создана ведомственная комиссия для обследования лоджии и выяснения причин обрушения.
По предварительной версии, ЧП произошло в результате коррозийного повреждения сварных элементов ограждения.