закрыть
17 августа 2017, Thursday, 19:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Лиде обрушился балкон жилого дома

5
  • 17.08.2017, 16:26
  • 3,972

Балкон падал с высоты пятого этажа.

В Лиде обрушился балкон жилого дома, сообщили БелТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел сегодня около полудня в пятиэтажном жилом доме по улице Варшавской.

Неожиданно обрушилось ограждение балкона одной из квартир на пятом этаже.

Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают специалисты.

Сотрудники МЧС обеспечили безопасность, выставили ограждение. Коммунальными службами создана ведомственная комиссия для обследования лоджии и выяснения причин обрушения.

По предварительной версии, ЧП произошло в результате коррозийного повреждения сварных элементов ограждения.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?