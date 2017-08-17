Видеофакт: Хозяйка помогла хаски отпугнуть медведя 17.08.2017, 15:41

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Смелая женщина гуляла с собакой в палаточном лагере на Аляске.

Жительница Аляски, владеющая собакой породы сибирский хаски, вынуждена была прийти на помощь своему питомцу, которого пыталась атаковать медведица. Это произошло во время прогулки недалеко от палаточного лагеря, сообщает lenta.ru.

Медведица шла по лесу с парой медвежат. Собака попыталась обозначить свою территорию, однако, защищая детенышей, медведица стремительно бросилась к ней. На шум вышла женщина, которая криками прогнала гостью. Хаски также остался цел и невредим.

По словам автора ролика, крупные животные и раньше заходили на территорию лагеря, но подобных инцидентов с ними не возникало.