закрыть
17 августа 2017, Thursday, 16:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Хозяйка помогла хаски отпугнуть медведя

  • 17.08.2017, 15:41
  • 1,143

Смелая женщина гуляла с собакой в палаточном лагере на Аляске.

Жительница Аляски, владеющая собакой породы сибирский хаски, вынуждена была прийти на помощь своему питомцу, которого пыталась атаковать медведица. Это произошло во время прогулки недалеко от палаточного лагеря, сообщает lenta.ru.

Медведица шла по лесу с парой медвежат. Собака попыталась обозначить свою территорию, однако, защищая детенышей, медведица стремительно бросилась к ней. На шум вышла женщина, которая криками прогнала гостью. Хаски также остался цел и невредим.

По словам автора ролика, крупные животные и раньше заходили на территорию лагеря, но подобных инцидентов с ними не возникало.


Мнение

Цена свободы
Цена свободы Максим Винярский
Зарплаты будут давать рапсом?
Зарплаты будут давать рапсом? Владимир Халип
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае
Калгаснага здрадніка ўжо ніхто не пытае Зянон Пазьняк
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя?
На фига козе баян, а Мошенскому – красное знамя? Светлана Калинкина


Интервью

Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Юрий Хащеватский: Лукашенко пора в бессрочный декретный отпуск
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?