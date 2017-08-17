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Как 100 лет назад белорусы начали покорять «большой мир»

  • 17.08.2017, 16:10

Вышел документальный фильм о белорусах-мигрантах.

Режиссер Юрий Калина, известный своими фильмами «Архимандрит» и «Сережа», рассказал «Белсату» о своем новом фильме:

Как сгнил сундук денег

Тема беженства присутствует в моей жизни с детства. Я родом из деревни Кошели, это восточное Подляшье, где большой процент населения составляют белорусы. С нами жила прабабушка Софья. Она была беженкой, как и все старшие жители не только села, но и всей окрестности.

У прабабушки был сундук, полный банкнот. Прежде всего, царских, с изображениями неизвестных мне тогда бородатых мужчин и одной огромной женщины. Но были и советские, и какие-то другие, сейчас не вспомню. Мы с друзьями играли этими деньгами в карты.

Однажды, начитавшись Джека Лондона и подобных авторов, я решил сделать клад – закопал в ящики из досок под большим камнем во дворе и написал тайные знаки, чтобы после кто-то смог отыскать. Да… так и забыл об этой истории. Вспомнил только через 10 лет. К тому времени все сбережения прабабушки сгнили…

Собирали вату, стали свидетелями убийства

Возможно, поэтому, когда начал работать на телевидении в 1995-м, решил как-то оправдаться перед прабабушкой, на то время уже покойной. Записал воспоминания живых еще беженок-односельчанок. Соседка Ликерия вспоминала, как в Казахстане собирали вату. Дед Никита рассказал, как где-то над Волгой в 1918 красный зарубил саблей красного. Таких рассказов набралось несколько десятков, к ним добавились интервью с историками и публицистами. Вот и появился фильм «Беженство. 1915-1922».

Тема это малоизвестная широкому сообществу. Она жила только в семейных рассказах. А убегать были вынуждены почти 3 млн жителей западных губерний Российской империи. К сожалению, большинство были неграмотными крестьянами, поэтому воспоминаний почти не осталось.

В 100-ю годовщину этой самой масштабной волны беженства в Центральной Европе появились издания, которые частично заполнили этот пробел (издан еженедельником «Нива» в Белостоке сборник воспоминаний «Беженство 1915 года», книги Анеты Примако-Онишк (Aneta Prymaka-Oniszk) и Дорофеи Фиёнико).

Сюрприз из Дзержинского архива

Тогда я и начал снимать фильм. Записал разговоры с 30 свидетелями, их детьми и внуками. С десятком историков, в том числе Виталием Корнелюком, Владимиром Ляховским, Сергеем Токтем, Геннадием Семенчуком — из Беларуси и Евгением Мироновичем из Белостока. В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов в Дзержинске я нашел абсолютно уникальную кинохронику 1918 года из Орши о беженцах, которые возвращаются из России на Запад. К этому добавились художественные сцены с участием актеров. Всего появилось около 40 часов видео, из которого смонтировали 50-минутный фильм.

Мне кажется, этот фильм — не только о трагедии 100-летней давности, когда миллионы мирных жителей стали жертвами имперской политики. Он имеет аналогии с современностью. Век назад беженцы нашли еду и крышу над головой в разных уголках России. Почти все беженцы вспоминают, что принимали их там, как своих, делились последним, помогали… Сегодня в Европе многие закрывает двери перед жертвами войны. И тут возникает вопрос: кто мудрее — мы или наши предки?


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