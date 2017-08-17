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Семь фактов для тех, кто не может жить без кофе

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  • 17.08.2017, 16:33
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Как употреблять любимый напиток с максимальной пользой для здоровья.

Бетховен каждый день варил себе кофе из 60 зерен, а Вольтер выпивал по 50 чашек в день и дожил до 83 лет. Выходит, не так страшна кофейная зависимость, как малюют ее противники напитка?

AdMe.ru нашел 7 причин выпить чашечку кофе немедленно. Главное – сделать это правильно.

Повышение мозговой активности

Не секрет, что кофе повышает внимательность, улучшает способность концентрироваться, ускоряет реакцию человека, но не в одиночку. Только кофе с сахаром способен сделать из вас маленького гения на некоторое время, потому что именно сочетание кофеина и глюкозы активизирует нужные области головного мозга. Но ни в коем случае не пейте кофе натощак: в этом случае напиток действует наоборот.

Повышение давления

Чашечкой кофе можно побороть приступ гипотонии — пониженного артериального давления. Но тем гипотоникам, у которых от кофе учащается пульс и наблюдается тахикардия, его пить не стоит. Гипертоникам же привычка пить кофе не вредит, поскольку организм со временем приспосабливается к напитку и перестает реагировать на него повышением давления.

Укрепление иммунитета

Употребление кофе, как выяснили ученые сразу нескольких стран, снижает риск преждевременной смерти: риск тем меньше, чем больше чашек кофе в день человек выпивает. Оптимальное количество чашек — три. Это связано с тем, что кофе меняет работу иммунной системы, делая ее активнее и здоровее, а также укрепляет печень, сердце и желудочно-кишечный тракт. Только постарайтесь пить натуральный свежемолотый кофе. В растворимом меньше полезных веществ, а химические добавки отрицательно влияют на желудочно-кишечный тракт.

Избавление от головной боли

Кофеин, содержащийся в натуральном кофе, в одиночку способен победить головную боль и мигрень. Но это ни в коем случае не полноценная замена анальгетикам. Обезболивающие препараты эффективнее, потому что в них часто добавляют тот же самый кофеин, который повышает действие активных веществ лекарства на 40 %.

Антистресс и антидепрессант

Избавление от стресса возможно благодаря выработке дофамина и серотонина, «провоцирующих» хорошее настроение. Всего одна чашка кофе или даже один его запах даст вам не растеряться в стрессовой ситуации. А кофеин — это один из самых распространенных стимуляторов центральной нервной системы, и именно постоянная стимуляция нервной системы удерживает нас от депрессии. Но таким эффектом обладает только кофеин в кофе — кофеин в чае, газировке или шоколаде не способен стимулировать нервы с той же силой.

Улучшение памяти

Теми же стимуляторами и нейромедиаторами, которыми кофе повышает настроение и работоспособность, он улучшает и нашу память. Конечно, распространяется это только на кратковременную память. Но это уже хорошо, поскольку изначально вся информация удерживается именно кратковременной памятью и только спустя час при идеальных условиях наши знания «переписываются» на память долговременную.

Снижение веса

Ваши мечты становятся явью, ведь кофе действительно способен удержать и снизить вес. Пониженный уровень гормона лептина в организме приводит к увеличению веса за счет отложения жиров, а кофеин повышает его содержание в организме. Поэтому же кофеманы дольше набирают вес, а занятия спортом для них оказываются эффективнее.

Бонус:

Рецептов холодных кофейных напитков много. Но есть и совсем простые варианты:

Сварите любимый кофе.

Дайте остыть, а затем разлейте его по формочкам для льда и заморозьте.

В знойный день просто подбросьте несколько кубиков в стакан молока.

Простейший кофейный коктейль готов


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